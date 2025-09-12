La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de provocar 15 incendios intencionados en distintos puntos del casco urbano de Los Palacios y Villafranca, en un caso que ha generado gran alarma vecinal en los últimos meses.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, tras detectar entre los meses de junio y agosto una serie de fuegos provocados que afectaron principalmente a contenedores de residuos sólidos urbanos, con un balance de once unidades destruidas.

El Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Palacios y Villafranca, en colaboración con la Policía Local, llevó a cabo un seguimiento exhaustivo de los hechos. Gracias a los indicios recopilados, los agentes lograron identificar al sospechoso, quien se desplazaba en bicicleta siguiendo itinerarios coincidentes con los lugares y horarios de los incendios.

La valoración económica de los daños asciende a 6.350 euros, sin contar los costes adicionales derivados de las labores de limpieza, extinción, restauración de mobiliario urbano y los desperfectos ocasionados a vehículos particulares, entre ellos un ciclomotor.

Durante su detención, el individuo opuso resistencia activa, lo que ha motivado la imputación adicional de delitos de amenazas graves contra la autoridad y resistencia y desobediencia.

Una vez puesto a disposición judicial, y a la vista de las pruebas obtenidas por los investigadores, el juez instructor ha decretado el ingreso en prisión del detenido.