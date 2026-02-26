La Guardia Civil ha detenido en Lora del Río a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras desmantelar una plantación indoor de marihuana con 636 plantas en avanzado estado de floración. La operación, desarrollada por agentes de la Compañía de Cazalla de la Sierra, culminó con la incautación de 54 kilogramos de cannabis preparados para su inmediata recolección y distribución. Los arrestados han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, acusados de cultivo y elaboración de sustancias ilícitas en una intervención contra el tráfico de drogas en la provincia.