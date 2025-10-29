El video viral de una palmera arrastrada en Coria del Río durante el temporal: "¿Qué están sacando, la Borriquita?"

Este miércoles, las redes sociales se han llenado de imágenes y videos del temporal que azota Sevilla, pero uno en particular ha conquistado la atención de los usuarios: un vehículo de Protección Civil arrastrando una palmera por la carretera en Coria del Río. El momento fue captado por un testigo que, entre risas, comenta: "¿Qué están sacando, la Borriquita?".

El video se ha viralizado rápidamente y ha recibido comentarios tan creativos como la situación que muestra: "Sevilla, si no existiera, habría que inventarla", "Esta sí que es la avenida de la palmera" o "¿Están desalojando a Palmerín del Villamarín?", en referencia a la mascota del Real Betis.

El curioso suceso ocurre en medio de un miércoles en el que Sevilla capital ha registrado un auténtico diluvio: Emasesa cifró en 115 litros por metro cuadrado lo recogido desde la medianoche hasta las 15:00 horas, con picos de 25 litros por metro cuadrado en solo una hora durante la mañana.

El temporal ha dejado cerca de 700 incidencias, principalmente por calles anegadas, cortes de carreteras y árboles caídos. Todos los tanques de tormenta de la ciudad se han llenado a causa de las fuertes lluvias. El Ayuntamiento de Sevilla activó sobre las 11:00 horas el Plan Territorial de Emergencias en fase de Preemergencia, mientras que otros municipios como Lora del Río, Dos Hermanas y Fuentes de Andalucía han desplegado sus servicios de emergencias desde primera hora, aunque sin registrar incidencias significativas.

Entre el caos del agua y el humor de los usuarios, la palmera arrastrada por Protección Civil se ha convertido en la inesperada protagonista de la jornada, demostrando que, en Sevilla, incluso la lluvia puede tener su lado cómico.