Un violento altercado en el centro de Castilblanco de los Arroyos provoca caos y alarma entre vecinos

Momentos de gran tensión y escenas de violencia alteraron este viernes la normalidad en Castilblanco de los Arroyos, donde un grave altercado con persecuciones, daños a vehículos y conductas de alto riesgo interrumpió el tránsito habitual de vecinos y viandantes.

Los hechos se habrían producido a partir de las 20:30 horas, cuando varias personas se vieron implicadas en una reyerta que derivó en persecuciones, episodios de violencia y daños a vehículos. En un vídeo que ha circulado posteriormente puede observarse a varios jóvenes golpeando coches con palos o barras, así como maniobras bruscas por parte de algunos conductores, que llegaron incluso a invadir una acera, con el consiguiente riesgo para los viandantes, todo ello en presencia de agentes de la Policía Local.

Según ha trascendido, entre los implicados se encontrarían vecinos de la localidad que ya habrían protagonizado anteriormente conflictos relacionados con problemas de convivencia.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este periódico que el Cuerpo no intervino en este altercado, por lo que no se han confirmado ni heridos ni detenidos hasta el momento. Por su parte, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada en torno a las 21:30 horas alertando de una agresión en la Avenida de España del municipio, lo que motivó la activación de los servicios sanitarios del 061. Finalmente, la persona supuestamente herida no precisó asistencia médica. No obstante, no ha podido confirmarse oficialmente que esta llamada estuviera directamente relacionada con los incidentes ocurridos en la avenida de Antonio Machado.

Asimismo, vecinos de Castilblanco han relatado a este medio que, tras el episodio de violencia, se escucharon presuntos disparos en la zona. Este extremo, por el momento, no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Los hechos han generado una notable preocupación entre los residentes, que reclaman medidas para evitar que se repitan este tipo de situaciones que alteran la tranquilidad del municipio.