Abde y Rodri, las dos únicas buenas noticias ante el Rangers

El Betis perdió una excelente oportunidad en Escocia, donde dominó al Rangers y se fue del partido en la segunda mitad. Tuvieron los de Manuel Pellegrini dos fases interesantes en las que fueron liderados por Abde y Rodri, claramente los mejores de los heliopolitanos.

Abde | Prometedora presentación atacando el intervalo

El marroquí ya jugó unos minutos en Montjuïc ante el Barcelona, pero hizo su presentación en el once titular para convertirse en el mejor hombre del Betis en la fase en la que el equipo verdiblanco tenía cogido por el cuello al Rangers. Supo atacar el intervalo entre lateral y central e hizo mucho daño con su velocidad, apareciendo por espacios que no esperaba la zaga escocesa. Pero para que los de Pellegrini no lo aprovecharan pasaron dos cosas: que no tuvo apoyos ni tampoco acierto en el remate.

Rodri | Cada vez tiene más personalidad y lo buscan más

Como en la campaña pasada, el extremeño parece decidido a ser un hombre importante en el Betis. Lideró ese intento de meterse en el partido de los heliopolitanos aunque fuese tarde y a la desesperada. Tiene cada vez más personalidad y cada vez lo buscan más los compañeros. Debió salir antes. Quizá todo hubiera cambiado.

Assane | Frescura y conducción, virtudes interesantes

El joven atacante senegalés no olvidará la noche de ayer. Debutó en un escenario mítico como Ibrox Park y, aunque fueron apenas cinco o seis minutos los que estuvo en el campo, exhibió frescura y conducción, dos virtudes que abren una puerta de cara al futuro. Generó peligro en un par de acciones en la reacción final.

Borja Iglesias | El Betis necesita que vuelva

Aunque está en su derecho fuera del campo, se pierde el fenomenal delantero gallego en cuestiones ajenas al fútbol. En Glasgow anduvo perdido y nunca fue el faro que quiere Pellegrini que sea. Sólo en una acción en la que desahogó para lanzar a Abde fue positivo para el Betis, que necesita que recupere su nivel.