Abde ilusiona, muchos fichajes serán titulares pero sólo quedan tres centrales

"De momento, no ha salido Luiz Felipe", reconocía Ángel Haro con voz cansada, ya en la madrugada de este sábado, tras un viernes larguísimo que acabó con el bético ilusionado y satisfecho en la cama: Abde, una perla de 21 años que contaba para Xavi Hernández en el Barcelona, firma cinco años tras acordar 7,5 millones de euros por el 50% del pase. Y encima se ha quedado Guido Rodríguez, aun con su renovación en el aire; y se ha quedado William Carvalho, otro de sus jugadores diferenciales. Las gestiones de Planes reportan unos 32 millones en ventas y unos 10 en gastos por traspasos.

El aficionado bético está satisfecho con la planificación estival de Ramón Planes. Sólo hay que asomarse a las redes sociales. Con el remate jubiloso de Abde son nueve los fichajes, contando a uno, Ayoze Pérez, cuyo fichaje tras su satisfactoria cesión aprobaba la amplia mayoría de béticos; más dos regresos añorados, los del lateral Héctor Bellerín y el central Marc Bartra; más dos fichajes que han caído de pie y suman mucho como titulares, Isco y Marc Roca; más dos chavales con ficha del filial que van a jugar partidos en el primer equipo, el central Chaid y el medio Altimira. Y con Álex Collado cedido confiando en su progresión.

"Ha quedado una plantilla más que razonable para lograr los objetivos. Ha sido un esfuerzo de compromiso que siempre tiene este consejo. No es solo el fichaje, es la no marcha de Guido Rodríguez, que nos hace más consistentes", resaltó Haro. Y en esa continuidad del argentino hay un asunto pendiente y no menor: su renovación no va a ser fácil, por lo que pide y por lo hipotecado que queda el club, en el que presidente y vicepresidente acaban de avalar ante LaLiga para que Abde llegue. El jugador ya pronunciaba sus primeras palabras como bético de madrugada:

La parcela más cogida con alfileres en el bloque que maneja Pellegrini es una nuclear, la de central. Pezzella, Bartra y ¿Luis Felipe? Tres ya es una cifra corta, pero incluso sigue latente la posibilidad de que el brasileño se marche al Al Ittihad antes de que se baje la persiana del mercado de fichajes en Arabia el próximo 20 de septiembre.

Tampoco el puesto de lateral izquierdo, con Miranda y Abner, parece a la altura de los jugadores de mediocampo hacia delante. La portería, con Rui Silva y Claudio Bravo, sí es una garantía y en el lateral derecho, Sabaly se ha asentado y Bellerín peleará con él la titularidad.

Marc Roca y Guido son dos contrafuertes sólidos a la espera de que vuelva William Carvalho y el cuarto hombre ahí seguirá siendo Andrés Guardado, llamado a un papel cada vez más secundario.

Y el centro de gravedad de este Betis cada vez está más radicado en su ataque. Las marchas de Sergio Canales, Joaquín y Juanmi no son menores (Lainez o Loren Morón son otra historia), pero la permanencia de Ayoze, más las incorporaciones de Isco y Abde, sugieren que la zona creativa del Betis mantiene un gran nivel competitivo, y con la anhelada velocidad en las piernas del extremo marroquí.

Luiz Henrique, Rodri, Aitor Ruibal para la derecha; Isco y Fekir cuando vuelva por dentro (aquí echa en falta Pellegrini otro recambio tras irse Canales y Joaquín); Abde, Juan Cruz y Ayoze por la izquierda, con la opción de adelantar al canario a la punta de la lanza con el marroquí pegado a la cal. Precisamente la pareja de rematadores, Borja Iglesias y Willian José, no ha empezado bien la temporada y la solución puede estar dentro con Ayoze.

Los dorsales de la primera plantilla del Betis 2023/24 quedan así: 1. Claudio Bravo, 2. Bellerín, 3. Miranda, 5. Guido, 6. Pezzella, 8. Fekir, 9. Borja Iglesias, 10. Ayoze, 11. Luiz Henrique, 12. Willian José, 13. Rui Silva, 14. William Carvalho, 15. Bartra, 16. Juan Cruz, 17. Rodri, 18. Guardado, 19. Luiz Felipe, 20. Abner, 21. Marc Roca, 22. Isco, 23. Sabaly, 24. Aitor Ruibal. Libres permanecen los dorsales 4, 7 y 25 para qu Abde elija uno. Quedarán libres dos, pues.