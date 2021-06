Aitor Ruibal: "Mi sueño era volver y hacerme un hueco en el Betis"

Aitor Ruibal ha sido uno de los protagonistas de la temporada del Betis y la ha culminado con su ampliación de contrato hasta 2025. "Mi sueño era volver y hacerme un hueco en la primera plantilla", ha indicado el catalán en los medios oficiales del club, después de que trabajo desde la pretemporada le hiciera ganarse un sitio en los planes de Manuel Pellegrini.

"Siempre he confiado en mí y en mi trabajo y que algún día la recompensa iba a llegar. El mundo está para soñar, yo he soñado y he trabajado mucho para esto. Sabía que era difícil jugar aquí. Desde el principio he dicho que quería volver, que mi sueño era jugar en el Betis, fue el equipo que me dio todo para competir en lo más alto. Todo mi trabajo se debe a eso, a poder hacerme un hueco en la primera plantilla del Betis", ha asegurado Aitor, que tendrá un verano más calmado que los anteriores: "Sé que voy a llegar en verano, tengo mi casa, voy a estar más tranquilo. Llevaba tres años en pretemporadas sin saber dónde iba a estar, la estabilidad te da tranquilidad".

Sobre la temporada, el atacante ha señalado los momentos claves que lo llevaron a ganarse un sitio en el equipo. "Cuando las cosas no salen hay que hacer cambios, yo seguí trabajando en esos momentos que no se me vio y cuando llegó la oportunidad intenté aprovecharla. Desde el partido de Osasuna, que fue mi primero de titular, ya empecé a tener un papel importante", ha comentado Aitor, que ha incidido en lo que aportó al equipo: "Tengo que mejorar muchas cosas, el primero que lo sabe soy yo. El equipo necesitaba un cambio de actitud y creo que ayudé a eso, con mi trabajo, esfuerzo y lucha en todos los partidos y entrenamientos. Ayudé a empujar para que el equipo fuera hacia arriba".

Y aunque ya se encuentra de vacaciones, el extremo también tiene en mente la próxima campaña. "Tiene que llegar gente, son tres competiciones, debemos tener una plantilla amplia para hacer rotaciones. Es ilusionante para todo el equipo. Yo venía de dos descensos seguidos, de tener vacaciones tristes y ahora van a ser largas y para jugar en Europa el año que viene. Es algo increíble. Cada vez que debutas en una competición nueva es increíble. Tengo ganas de empezar la temporada y jugar", ha indicado Aitor, que también ha tenido palabras de elogio para Pellegrini: "Tiene mucha experiencia, lo ha demostrado en todos los equipos, no es casualidad. Es un gran entrenador, trabaja muy bien y estamos contentos. A ver si podemos hacer un gran papel este año".