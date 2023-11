Ángel Haro ve a Isco feliz en el Betis y dice que podría renovar hasta 2026

Antes de volar hacia Praga, donde el Betis se jugará sellar su billete para las rondas eliminatorias de la Europa League, el presidente verdiblanco, Ángel Haro, analizó la actualidad de la entidad revelando que están negociando para renovar a Isco hasta 2026

En la capital checa juega el conjunto sevillano un encuentro clave en sus aspiraciones europeas y el dirigente es consciente de que "es un partido clave". "Ganar supondría pasar de fase e incluso puede que como primeros. Es importante seguir con esta racha de resultados y colocarnos bien en la Liga. Queremos llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Pero aquí depende de muchas cosas, de los cruces… veremos".

Para el rector heliopolitano la actual situación deportiva es buena y admitió que ve "bien" al equipo, porque "compite y está sumando mejores resultados". ¿Qué faltaba en Europa? Esto es fútbol. El equipo siempre estuvo entero", señaló.

Repasó también la actualidad extradeportiva hablando del futuro de algunos nombres propios como el de Isco, cuya renovación no le obsesiona. "Entiendo que es un tema recurrente, pero Isco es feliz aquí. Ya hay una relación a dos años, es una situación que se puede prolongar. Se dan las circunstancias para ello. Estamos hablando de 2026". Otra cuestión importante es saber qué pasa con el lateral izquierdo ante la posibilidad de que Miranda se marcha al Milan en este mercado invernal: "En las listas cortas que manejamos no he visto yo el nombre de Júnior. No está encima de la mesa", dijo al hilo sobre la posibilidad de que el ex bético volviera para reforzar esa posición.

Otro nombre propio fue el de William Carvalho, que "parece que hasta Navidad no estará, aunque no apunta a que tenga nada grave". Haro confía en que el equipo vaya a más con el regreso paulatino de un jugador franquicia como Fekir, que hablará esta tarde en rueda de presa junto a Manuel Pellegrini y podría ser titular frente al Sparta de Praga, la primera desde que se lesionara el pasado mes de febrero: "Lo estamos viendo cada vez más entero partido tras partido. Tiene muchas ganas. El cien por cien de Fekir es un espectáculo".

Por último, el dirigente bético se refirió a la junta general de accionistas de mitad de diciembre y a las quejas reclamadas por la oposición sobre una ampliación de capital que "sigue su curso". "Ellos han hecho una serie de peticiones. Nos gustaría que esta vez fueran a la Junta y se haga un debate interesante y que también digan lo que quieran hacer y el proyecto que puedan tener".

Finalmente Haro se refirió al importante desplazamiento de béticos a una Praga que los recibirá con frío, temperaturas con valores negativos y nieve: "Hay mucha gente sin entrada que va a Praga. Posiblemente 1.500 ó 1.600 béticos estén allí. Nunca deja de sorprenderte esta afición. Los béticos siempre están ahí. Por parte del Betis es imposible tener más entradas, pero ellos se las ingeniarán seguramente para tener alguna más".