El repaso de Ángel Haro a los nombres propios que suenan en el mercado del Betis

El presidente del Betis, Ángel Haro, repasó en un encuentro con los periodistas los nombres propios que se vinculan en este mercado de verano al Betis, aunque sin profundizar en ninguno de ellos. El dirigente verdiblanco sí descartó, por ejemplo, la continuidad de Guido Rodríguez en este momento, pero dejó en el aire qué pasará con otro futbolistas como Ayoze o Pezzella, con cláusulas muy bajas en un mercado muy dinámico, pero confía en que ambos sigan en el equipo.

Asimismo afirmó que será un periodo muy movido para el Betis, ya que espera "unos 14 movimientos al menos" entre entradas y salidas y sin hablar de posibles llegadas no avanzó nada al detalle, aunque sí destacó que no ve a Dani Ceballos vistiendo de verde y blanco y que Vitao es un buen futbolista pero que ahora mismo está a un precio muy caro.

¿Salidas?

Ayoze: Es feliz en el Betis. Ha hecho una gran temporada y es cierto que tiene una cláusula baja por la forma en la que vino. Habrá un diálogo con él y confío en que seguirá en el Betis, aunque el mercado está muy vivo. Tiene una cláusula baja, pero tenemos la opción de que la oferta suba a una cantidad entre 10 ó 12 millones.

Pezzella: Por parte de River no ha llegado oferta. Suscita interés y le tiene cariño a su club de origen, pero no tenemos novedad. Actuaríamos en consecuencia, porque tiene una cláusula y las conversaciones con él y su agente no nos hace indicar que vaya a haber una oferta inmediata.

Guido Rodríguez y Miranda: "Con Guido lo veo complicado, porque hicimos en su momento una oferta de renovación y no hubo respuesta. Siendo ahora un jugador libre tendrá opciones interesantes. Ha sido un gran profesional en el Betis, pero el mercado es el que es. Si Guido no encontrara equipo y llamara a la puerta..., pero planificamos pensando en su no continuidad. En cuanto a Miranda estamos hablando con él y queremos que siga, pero en unos estándares de salarios que podamos pagar. Si el cree que debe cobrar más deberá estudiar otras propuestas".

Borja Iglesias: "Interés por Borja está habiendo. Nos preguntan, pero si él quiere seguir ésta es su casa porque ha hecho mucho por el Betis pese a una temporada mala. Si quiere explorar otras vías le expondremos los equipos que han preguntado por él".

Portería: "Estamos contentos con lo que viene de la cantera en la portería y se discute si es necesario ese tercer portero. A ver qué pasa con Rui Silva también, que puede ser una opción para lograr una plusvalía y Fran Vieites tendrá ya ficha del primer equipo".

¿Llegadas?

Ángel Haro tiene claro que no ve al Betis haciendo compras de 20 millones. "No valoramos en los escenario que estudiamos eso. Quizá 12 ó 14 comprando un porcentaje", indicó cara a la proyección de los fichajes.

Álvaro Valles: "Es uno de los nombres que ha estado sobre la mesa en la comisión deportiva, pero tiene contrato con Las Palmas, que quiere una cantidad excesivamente alta".

Dani Ceballos: "La probabilidad de que venga al Betis es remota. No se dan las circunstancias para que pueda recalar aquí ahora".

Lo Celso: "El mercado está comenzando y muchos nombres son recurrentes. Ahora no hay nada con Lo Celso".

Vitao: "Es de esos nombres que están en la lista corta de 8 ó 9 jugadores. Esta despertando interés de otros equipos y parece que puede ser un futbolista caro".

Marc Roca: "Estamos convencidos de que seguirá un año cedido al no subir el Leeds. ¿Ficharlo en propiedad? Depende de las conversaciones con el Leeds, pero si sale Guido y Carvalho hay que reforzar el medio centro.