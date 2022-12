Athletic con todo, el Betis sin sus argentinos

Fútbol en sus dos versiones, fútbol en la cancha y fútbol del que se cuece en los despachos. Importante el que va a dilucidarse en el césped heliopolitano y trascendente lo que se fía para una hora antes en Fibes. En Heliópolis, un Real Betis Balompié-Athletic Club crucial para un puesto continental y en el Palacio de Congresos una junta general que parece indicar que todo seguirá siendo como hasta ahora ha venido pasando.

Claro que nada en fútbol es más vital que lo que se dilucida en los dos tercios de hectárea que ocupa una cancha, conque centrémonos en lo que significa la vuelta del fútbol de verdad al santuario verdiblanco. Y en el corazón de un síndrome de abstinencia insoportable, nuevamente el Betis ante su clientela. Llega este reencuentro con una cita de lujo, un clásico auténtico de la Liga, y compartiendo unos números idénticos. Veinticuatro puntos en catorce partidos ambos.

Aparece ese viejo conocido que es el Athletic con lo mejor de su casa, sin una sola baja y con el ánimo por las nubes. Aguarda un Betis que ojalá no eche en falta a sus internacionales argentinos. Y es que así como Acuña acortó vacaciones para estar en Balaídos, los béticos Pezzella y Guido no van a estar en la importante cita de esta tarde con los leones. Dos bajas importantes en el corazón del sistema defensivo que conllevará la arriesgada probatura de un chaval de la cantera.

Pero al final será once futbolistas contra el mismo número de rivales, con lo que la emoción está servida. Los últimos recuerdos compartidos son de todo tipo, pero no hay que exigirle demasiado a la memoria para recordar cómo hace tres años y veinte días, un tal Joaquín Sánchez le sopló un triple a Unai Simón en sólo veinte minutos. Son muchísimas y variopintas las connotaciones entrambos y sólo cabe esperar que las ausencias no se noten para que el Betis siga en su rol 2022.