El Atlético, al 45% ante el Betis

El Betis recibirá el domingo el Benito Villamarín al todavía líder de la Liga. La derrota del Atlético en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha apretado la zona alta del campeonato a falta de nueve jornadas, lo que le otorga una importancia añadida al duelo en Heliópolis, para el que Diego Pablo Simeone, entrenador colchonero, llegará con un equipo al 45%.

El partido en Nervión no sólo dejó la herida de los puntos, sino que añadió el daño colateral de las sanciones de Luis Suárez, Marcos Llorente y Kondogbia, a los que el extremeño Jesús Gil Manzano mostró una tarjeta amarilla cuando habían llegado apercibidos al partido. Así, los tres no podrán jugar ante el Betis, una cuestión que sí salvaron Mario Hermoso y Giménez, que también llegaban con cuatro amarillas a este partido.

Si la ausencia del centrocampista francés no es determinante –su presencia en los planes de Simeone es intermitente–, las bajas de Suárez y Llorente dejan al Atlético sin sus dos principales referencias ofensivas en esta Liga. Entre el uruguayo, que acumula 19 goles, y el madrileño, que suma 9, han anotado 28 de los 51 tantos que el líder acumula en este campeonato, casi un 55% del total.

Suárez llevaba casi dos meses resistiendo con cuatro tarjetas, desde que el pasado 13 de febrero la recibiera ante el Granada. Ante el Sevilla, y tras un rifirrafe con el argentino Acuña, el charrúa la vio, lo que lo dejará fuera del duelo ante el Betis. Llorente, por su parte, ha recibido tres amarillas en los cinco últimos encuentros, lo que lo ha llevado a la sanción, después de que en Nervión la viera por protestar al colegiado.

En principio, Simeone sí recuperará a otros efectivos para el partido en el Villamarín. El técnico argentino ya contó ayer con el belga Carrasco en la sesión preparatoria, mientras que Vitolo realizó un entrenamiento personalizado y Joao Félix permaneció al margen. Dembélé, que sufrió un desvanecimiento en un entrenamiento hace casi dos semanas, tampoco estará disponible, por lo que el entrenador argentino deberá improvisar en la confección de la delantera.

"No buscamos excusas por los jugadores que no puedan estar. No será excusa hoy ni en el próximo partido", señaló el propio Simeone en la rueda de prensa posterior al duelo con el Sevilla, aunque las bajas de Luis Suárez y Llorente dejan al Atlético casi a medias para Heliópolis. "Quedan nueve partidos y ahora hay que prepararse para un partido complicado ante el Betis", indicó el entrenador argentino, mentalizando a su equipo para la batalla del domingo.