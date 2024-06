Bakambu se recupera en solitario en la Ciudad Deportiva: "Voy a trabajar mucho para volver más fuerte"

Cédric Bakambu trabaja individualmente en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el objetivo de regresar en las mejores condiciones posibles. El congoleño, que firmó por el Betis en el mercado invernal procedente del Galatasaray, sufrió una importante lesión en el tendón del recto anterior durante el derbi ante el Sevilla, lo que le obligó a pasar por quirófano y perderse lo que restaba de temporada.

Anteriormente, el día de su debut ante el Dinamo Zagreb, el experimentado delantero padeció una lesión en el sóleo que también le apartó de los terrenos de juego durante algunas semanas. Entre un problema físico y otro, Bakambu sólo ha podido disputar cinco partidos con el conjunto verdiblanco, una cifra insuficiente respecto a las ilusiones depositadas en su figura cuando se produjo el traspaso. "Estoy bien, mejor de lo que pensaba. Tengo que trabajar. Estoy solo aquí en la Ciudad Deportiva y lo más importante es volver fuerte", comentó el ariete ante los medios del club.

"Tengo ganas de jugar bien aquí"

"Es la primera vez que me pasa esto, el estar solo con los fisios. Así es la vida. No es fácil, pero lo tengo que hacer porque yo tengo ganas de jugar bien en este club", añadía Bakambu, que no reaparecerá en la competición hasta el mes de septiembre, según estimó José Manuel Álvarez, el doctor del club, cuando se lesionó.

"Mala suerte esta lesión, dos lesiones en seis meses, la primera vez que esto me ha pasado en mi carrera. Pero estoy tranquilo, voy a trabajar mucho aquí y voy a volver más fuerte que antes", aseguró el punta africano, a quien el Betis necesita en un buen estado de forma para el primer tramo del curso 2024/25, al igual que a Chimy Ávila.