Bartra: "Siento al Betis como muy mío"

El jefe de la defensa del Betis ha vuelto. Marc Bartra lleva dos meses a gran nivel, aunque los resultados no venían acompañando al equipo verdiblanco. La victoria ante el Real Madrid ha cambiado el panorama y las sonrisas han regresado al vestuario bético.

"Llevábamos cinco jornadas con malos resultados, aunque las sensaciones habían sido buenas. Fue un momento duro, pero confirmamos que estamos en un buen nivel y que podemos competir contra cualquiera", ha asegurado el central al programa Què t’hi jugues! de SER Catalunya, en el que también ha asegurado sentirse a gusto en el Betis: "Éste es un club que siento como muy mío".

La victoria del Betis ante el Madrid ha devuelto el liderato al Barcelona, el equipo que está en el corazón de Bartra, aunque ahora sólo piense en verdiblanco. "Estoy totalmente centrado en el Betis. Me estoy sintiendo muy bien aquí, aunque yo nunca he cerrado las puertas a volver al Barça. Estuve 15 años de mi vida allí y fueron años muy bonitos", ha indicado el central. "Tengo todavía tres años de contrato con el Betis y con una cláusula alta, lo que significa mucha estabilidad", ha añadido Bartra, que también se ha pronunciado sobre el Barcelona de Quique Setién: "Hay partidos que les salen las cosas, otros no tanto... Pero, de momento están bien. Van líderes. Me han felicitado muchos amigos y algún excompañero. Creo que esta Liga se decidirá por pequeños detalles".