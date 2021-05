Bellerín, un fichaje imposible para el Betis... de momento

El Betis busca un refuerzo de nivel para sustituir a Emerson. La gran temporada del brasileño, indiscutible para Pellegrini, obliga a buscar a un jugador de plenas garantías para el lateral diestro y ahí ha surgido la opción de Héctor Bellerín.

Tanto el Arsenal como el propio futbolista buscan una salida, después de que la participación del catalán haya bajado en este final de campaña, por lo que el Betis se ha movido tanto para conocer las condiciones de su posible llegada como para empezar a seducir a Bellerín con el proyecto de futuro en verdiblanco.

Si al jugador le agradaría esta posibilidad, por la vinculación que siempre ha tenido con el club verdiblanco, las condiciones económicas hacen, en este momento, imposible su fichaje, según fuentes muy cercanas al propio consejo bético. El Arsenal está solicitando un traspaso elevado -su valor de mercado se sitúa en torno a los 25 millones de euros-, a la vez que la ficha de Bellerín sería del nivel de la mejor pagada en el Betis, cuando aún le quedan dos años de contrato con el conjunto londinense. Esto provoca que los dirigentes heliopolitanos se hayan posicionado, a la espera de que el mercado ofrezca la posibilidad de rebajar estas pretensiones, con una cesión con opción de compra como alternativa más viable para conseguir su fichaje.

"Bellerín es un excelente jugador. El Arsenal entiendo que tiene sus intereses también, probablemente de colocarlo. No estamos haciendo, lo digo tajantemente, un esfuerzo para traer al jugador. No obstante, está, por qué no, entre las posiciones a cubrir y es un jugador de una talla perfecta para nosotros. Podría ser un candidato, pero no estamos hablando con el Arsenal en este momento de Bellerín", indicó ayer el director general del Betis, Federico Martínez Feria.

Con todo, no es la única alternativa que se maneja en el Betis, que también ha recibido otros ofrecimientos como el del italiano Danilo D’Ambrosio, que ha finalizado su contrato con el Inter y que busca una nueva aventura en su carrera.

Lo único claro es que el Betis se ha marcado como prioridad sustituir a Emerson con un futbolista de alto nivel y que ofrezca un rendimiento inmediato para una temporada con tres competiciones.