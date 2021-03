El futbolista del Betis, Aitor Ruibal, ha ofrecido una interesante entrevista en Radio Marca Sevilla, donde ha profundizado sobre el derbi del próximo domingo.

¿Favorito el Sevilla?

"Puede pasar cualquier cosa en cualquier partido pues imagina en un derbi sevillano, puede ser una locura y pasar lo que sea. En el campo vamos a ser once contra once y hasta que no acabe el partido no habrá favoritismos".

El momento del Sevilla

"Al final si un equipo está muy bien toda la temporada pues gana LaLiga, la Copa y la Champions. Todos los equipos tienen subidas y bajadas y ha tenido dos eliminaciones recientes y eso suma para nosotros. Pero el Sevilla es el equipo que es y ya se sabe lo que pasa en los derbis".

Fekir

"Nabil es uno de los jugadores más importantes del equipo por calidad, por jerarquía... Él lo demuestra. Se quiere echar el equipo a la espalda, no se esconde. Contento de que este de vuelta".

Joaquín

"Todo es competencia sana. Cuanto mejor este Joaquín, yo voy a estar mejor y así los dos damos nuestro máximo nivel y eso favorece al equipo. Me ha costado llegar pero he luchado con todo y voy a seguir dándolo todo. Joaquín cada día te puede sorprender con algo y estoy encantadísimo de ser su compañero y aprender de él. Más bético que él no hay nadie y va muy bien tenerlo en el vestuario porque te inyecta esa sangre".

Los aficionados por la calle

"Intento no salir mucho con esto del Covid, porque yo no lo he cogido y me jodería mucho poderlo coger ahora y perder partidos de liga. Pero a la salida del entrenamiento, a la gente se le nota que es una semana diferente".