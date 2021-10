Mendizorroza como mensaje

El Betis se jugará la primera plaza del Grupo G en el doble enfrentamiento ante el Bayer Leverkusen, pero Manuel Pellegrini no quiere distracciones antes de tiempo. El entrenador ha focalizado la preparación en el duelo ante el Alavés, con ese mensaje de partido a partido que tan buen resultado dio el pasado año. Para el técnico la mejor manera de encarar el duelo europeo pasa por ganar en Mendizorroza, lo que permitiría también seguir mejorando en la Liga.

Tras la jornada de descanso de ayer, el equipo verdiblanco regresará hoy al trabajo, aunque los internacionales sudamericanos –Germán Pezzella y Guido Rodríguez con Argentina, y Claudio Bravo con Chile–, aún tardará un día más en entrenarse con el grupo, por lo que hasta mañana no sabrá Pellegrini si puede contar con ellos para el duelo en Vitoria.

Con todo, el chileno ha mantenido una agresiva política de rotaciones en el inicio del campeonato para tener en tensión a toda la plantilla, a la que además ahora sumará a jugadores como Canales, Víctor Ruiz y Diego Lainez, lo que aumentará la competencia para entrar en el once.

"Lo más importante es que estemos centrado en el Alavés, si pensamos que el partido ante el Leverkusen es más importante vamos a tener un problema serio. Una vez que terminemos en Vitoria, vamos a tratar de sumar los tres puntos en casa ante un buen equipo como el Leverkusen. Una de las premisas que le repito al plantel todos los días es que no podemos salirnos de la realidad. Esta semana vamos a preparar el partido del Alavés. Una vez que terminemos, ya se hablará del Leverkusen", asegura el entrenador verdiblanco, que incluso le quita trascendencia al duelo del próximo jueves en Heliópolis ante el conjunto teutón: "En el fútbol, mientras las matemáticas den, se puede perder un partido y luego ganar los tres siguientes. No es una final ni mucho menos, son tres puntos importantes. Además, se puede salir primero o segundo y luego clasificarte. Hay muchas opciones y variables que no lo hacen prioritario hasta que realmente no sea el partido siguiente".

Ese manejo de las situaciones está siendo una de las claves para la buena dinámica lograda por Pellegrini. El técnico ha conseguido que en el club las victorias se vivan como un proceso normal de un equipo que sale siempre a competir, lejos de la euforia que han generado en otros tiempos más recientes. "Como club hemos ido madurando en todos los aspectos, en la parte institucional y en el plantel también. Hemos ido asimilando una serie de conceptos dentro de la cancha y fuera del campo. No vale de nada decirlo de la boca hacia fuera si luego no es una realidad. En eso hemos sido tajantes y consistentes en mantener una línea", señala el preparador chileno, que también maneja esos otros conceptos extrafutbolísticos para el crecimiento de la entidad.

Tampoco lo tendrá sencillo el Betis en Vitoria, ante un Alavés que sólo ha sumado un triunfo en la Liga, precisamente en su último partido como local ante el Atlético de Madrid (1-0). Con todo, de la mano de Pellegrini el equipo bético sí venció en la pasada campaña, en la primera jornada de Liga, un recuerdo que debe reforzar ese mensaje del técnico para Mendizorroza.