Pellegrini: "El equipo estaba bien y después de cuatro empates sigue igual de bien"

Manuel Pellegrini ha ofrecido una amplio análisis del partido en sala de prensa, donde se ha mostrado contento por el punto y el trabajo de su equipo.

Análisis

"El empate me deja sensaciones positivas. Es cierto que es el cuarto empate pero empatar con el Bilbao, con 85 minutos con uno menos, es mucha ventaja. El rival es un equipo competitivo y ordenado, no sufrimos demasiado en defensa y tuvimos hasta el final la intención de ganar con el remate de Lainez. Si bien no ganamos, el equipo supo competir".

Acción de Fekir

"La valoración como en todas las jugadas hay un árbitro que dictamina y manda y está apoyado por el VAR. Determinaron que era expulsión y no hay más nada que decir".

Valoración de la jornada

"Siempre sumar no puede ser negativo. Ésta va ser una competencia hasta el último partido y la diferencia es mínima. Tenemos que seguir con el mismo espíritu, el orden táctico del equipo fue bueno y no nos refugiamos atrás. Nos mantenemos en competencia y que sea así hasta el final".

Madurez del Betis

"Fueron 85 minutos, con el descuento, con uno menos. Esa sensación me dio el equipo, que supo asumir quedarse con uno menos y jugar de la mejor manera posible tácticamente. No fue un equipo defendiendo con diez en el área, hubo compromiso y desde ese punto de vista anímico me deja más que conforme el punto. Además un equipo como el Athletic, que juega dos finales, es campeón de la Supercopa y lleva ocho partidos que no pierde en liga".

Real Madrid

"Vamos a intentar ir a pelear al Madrid con los tres puntos con la misma convicción que estos últimos meses. Rival complicado el Madrid, ya veremos cuál es la mejor manera de enfrentarlo".

¿Sorpresas hasta el final de Liga?

"El equipo estaba bien y después de cuatro empates está igual de bien. Veo al equipo en un muy buen momento. Vamos a intentar seguir demostrándolo hasta el final de temporada. Tenemos que ser competitivos y veremos después que conseguir más puntos".