Simeone: "El Betis lo está haciendo muy bien"

"Siempre jugamos contra todo y contra todos ¿Ustedes se piensan que se juega de otra manera?", valoró Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, sobre una frase recurrente la última semana, expresada por Luis Suárez y Koke Resurrección y adoptada ahora por la afición en plena pugna por la Liga del equipo rojiblanco, que este domingo visita al Betis.

"Llegar a las últimas cinco jornadas de una Liga tan compleja, tan competitiva, tan difícil y tan dura como es la española, donde el Madrid y el Barcelona nos tienen acostumbrados a que los últimos diez años han ganado siempre ellos, salvo nosotros en 2014... Pedimos eso. Ojalá que podamos llegar a esas cinco fechas. Como antes Luis (Aragonés) decía las diez, ya pasó el tiempo y en este tiempo digo las ultimas cinco", remarcó durante la rueda de prensa.

De la famosa 'Liga de Luis' a la 'Liga de Simeone', mientras la presión es ya absoluta sobre su liderato y asoma la visita al Benito Villamarín, donde defiende su primera posición, incontestable hace unos meses y en peligro ahora, al filo de perderla en cuanto cometa el más mínimo fallo, después de sumar sólo 16 de los últimos 30 puntos disputados en los diez duelos recientes. Sólo ganó cuatro.

"¿Qué decirle a nuestra gente? Que nos conocen, ellos saben cómo somos, qué idea tenemos, cómo trabajamos y lo que iremos a buscar. Ya son muchos años y hablar nunca me gusta. Los hechos son los que cuentan y lo que importa", apuntó el técnico, que explicó que la comida entre plantilla, cuerpo técnico y directiva "siempre sirve y suma", pero lo "determinante" está en lo que su equipo haga "dentro del campo", pueda "expresar en el juego y sobre todo en los hechos".

"No me exalto con la admiración a un buen momento y no me deprimo con la crítica en un momento complejo. Soy de trabajar de una misma manera buscando siempre el final, que es lo que cuenta, y llevado a cabo a partir de lo único que me importa, que es el partido a partido. Y este domingo es contra el Betis, que lo está haciendo muy bien, sobre todo en las últimas diez fechas por lo menos", explicó.

"Ellos tienen un juego asociativo muy bueno, generan situaciones de gol, logran posicionarse bien para atacar y tienen individualidades con mucho talento sobre todo de mitad de cancha para adelante, con bandas laterales que logran redoblar y ser profundas, ya sean de sus laterales o de sus extremos, porque son futbolistas importantes en esa función. Y de parte nuestra, ser un bloque; lo que fuimos hace diez años y lo que tendremos que seguir siendo si queremos estar compitiendo con los mejores", enfatizó.

El Atlético viaja al Benito Villamarín sin Luis Suárez, además de Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia y Moussa Dembélé. El atacante uruguayo es su mejor goleador, con 19 tantos. Su pérdida al menos para las próximas dos semanas origina la duda en torno a la efectividad del conjunto rojiblanco sobre la portería contraria.

"Sí se puede entrenar y nos ocupa para intentar mejorarlo, pero por eso existen los jugadores que hacen 25 o 30 goles por temporada y los que hacen cinco. Y ahí están las diferencias entre unos futbolistas y otros. Esto no es noticia. Simplemente, sí perdemos un futbolista importante que ya lo teníamos perdido para esta jornada (por sanción), que es Luis, pero tenemos jugadores como Correa, que tiene necesidad de reválida, o Joao, que me lo imagino como jugó con el Chelsea y en ese estado", repasó el técnico.

"Siempre miro todo lo positivo que puede tener el equipo. Y veo muchas cosas positivas. Confío en mis jugadores, sé la plantilla que hemos formado y que venimos en un crecimiento continuo desde la temporada pasada a ésta, sobre todo en Liga, y ojalá lo podamos mantener", continuó Simeone, que enfoca al "protagonismo de muchos de los futbolistas que tienen gol" para contrarrestar las bajas de Luis Suárez y Marcos Llorente, sus mejores goleadores.

Ahí citó a Thomas Lemar, Saúl Ñíguez, Ángel Correa, Yannick Carrasco o Joao Félix (entre los cinco suman 16 tantos en esta Liga por los 28 que acaparan entre Suárez y Llorente). También habló del "juego aéreo en las áreas con Giménez, Hermoso o Savic (de los tres sólo Hermoso ha marcado en esta Liga, aunque Savic provocó con su remate un tanto en Villareal) y de la "pelota parada".

"Creo que para ganar, evidentemente, se necesita de todo el equipo. Y cuando uno tiene la necesidad de compensar la ausencia de un futbolista como Suárez, que ya él solo ha hecho 19 goles en la Liga, pide una fortaleza en todo el equipo para protegerse", insistió Simeone, que pondrá a Correa y Joao Félix en la delantera.