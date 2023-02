Pellegrini: "La falta del primer gol la sacan 20 metros más adelante"

La resignación por la derrota y la rabia por ese arreón final que no dio ningún punto presidía el ánimo del vestuario del Betis tras el partido ante el Barcelona en el Benito Villamarín y también el de Manuel Pellegrini, también muy enfadado por el origen del primer gol del equipo azulgrana.

El entrenador chileno recordaba que su equipo perdió por detalles. “Ha sido un partido muy parejo, que lo decidieron dos balones detenidos. El primero bastante conflictivo, con una falta primero que no se cobró a Airor y después De Jong la saca 20 metros más adelante y nos sorprenden. El segundo fue en un córner nos pilló descolocados”, decía el Ingeniero, que volvía a insistir en el origen del primer gol. “Primero fue falta que no se cobró. No quiero centrar en el árbitro la derrota, fue muy equilibrado, que pudo ganarlo cualquiera y lo ganó el Bareclona”.

Pellegrini alabó el trabajo defensivo de los suyos y explicó que le faltó algo en ataque. “Hubo tres fueras de juego”, indicó.

Al técnico de Santiago le preguntaron también por Abner. “Bien, lo vi bien. Adaptándose al fútbol español, necesita algo más de producción en ataque, pero la va a ir adquiriendo con el paso de los partidos”, precisó.

Sobre Fekik, recalcó que “no podíamos darle más de 60 minutos, salía de una lesión importante y ha dado lo que esperábamos”.