Bravo: "El que te exijan es positivo, yo no vivo del halago"

El portero del Betis Claudio Bravo ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, tratando temas sobre la situación del equipo en este tramo final de la temporada y de aspectos personales.

Cuatro partidos

"La idea es competir y en base al trabajo logras resultados. A mí me sorprendió llegar aquí y encontrarme una sensación de negatividad. Creo que tampoco es bueno que el aficionado antes de que empiece el partido en sí exista ese negativismo. Yo intento funcionar de otra manera. Competir, eso hemos intentado partido tras partido. Que no bajemos los brazos. Hay capacidad, juego y talento para revertir la situación y eso hemos hecho toda la temporada".

Afición ilusionada

"La ilusión la pones tú dentro del terreno de juego. Si tu desempeño no es positivo, si las actuaciones no reflejan eso tienes que aguantar y recibir, pero si la gente ve que hay entusiasmo, y hay gente con coraje para competir creo que esa queja e incertidumbre van a cambiar. Que la gente vea un equipo entregado y que se deja la piel con la camiseta es fundamental para el aficionado".

Clubes exigentes

"El que te exijan es positivo. Me gusta cuando no juegas bien y te critican. Yo no vivo del halago, sino con la otra sensación de la película. Pero el que te exijan es bueno porque no existe relajación durante la semana o la hora de competir. Eso habla de la fuerza de la afición dentro de un club. Aquí si pierdes un partido la gente está en alerta, se genera ruido y eso es positivo porque te mantiene con la sensación de estar siempre vivo".

Afición del Betis

"Lo dije el primer día de llegar aquí. Me tocó vivirlo en frente, como rival, cuando vine con la Real Sociedad, con el Barcelona, pero aún tengo ese sabor de boca de poder disfrutarlo a plenitud. De disfruta del campo con la afición, cómo se vive aquí al llegar con el bus, ver las calles llenas… Es un poco lo que te deja ese saborcito amargo esta temporada. Nuestra gente aprieta mucho al rival y eso me falta, el disfrutar y ver a la gente detrás respaldándonos en los partidos".

Profesional del trabajo

"A mis 38 años es un poco la receta que tiene cada uno. Me cambió la dinámica. La semana es más larga, más entrenamiento y más carga y me tuve que adaptar a eso. Me lesioné en un mes dos o tres veces, por la exigencia de cada uno. Jugamos de visitante y después, a entrenar con normalidad. Ahora, después del partido me lo tomo más tranquilo, así te vas conociendo y adaptando a la edad. Me encantaría tener 25 años, pero no los tengo".

Disfrutar de la profesión

"Es parte de la exigencia. Yo no disfruto mucho de esto. Saboreo los triunfos en el vestuario y salgo del vestuario y se acabó, llego a casa y me meto en mi mundo. Mi carrera ha sido eso, sé la manera de llegar a conseguir cosas y no he tenido el tiempo de relajarme o disfrutar porque no lo siento, me siento en plenitud y con capacidad para competir varios años más. Ahora, a trabajar y seguir aportando".

Pellegrini

"Conozco de sobra la carrera de Manuel, sobre todo en el extranjero. Carrera llena de éxitos, y me lo cruzaba cuando éramos rivales. Eran saludos de 20 segundos y no más. Tampoco lo hemos tenido al nivel de la selección. No tuve la fortuna de trabajar con él antes. Me propuso la idea de venir al Betis, del proyecto que tenía en mente y sabemos la capacidad que tiene para trabajar con el grupo y sacar resultados. La manera que tiene de afrontar los partidos, eso es muy valioso".

¿Expectativas cumplidas en el Betis?

"No, porque yo aspiro a lo máximo. Si digo que sí, miento. Satisfecho no quedo nunca, pero en parte sí me deja la tranquilidad de que la llamada de él y el proyecto que tiene. Quiero que el equipo juegue de una manera distinta. Un equipo que salga todos los partidos ganar. Quiere un equipo protagonista que juegue de igual a igual con quien sea y aspirar a los puestos de arriba y es donde estamos hoy en día. Estaré satisfecho si logramos el objetivo, pero nos falta lograr lo que nosotros tenemos en mente".

Mundial de Qatar

"Es otro desafío importante. Tenemos la mala suerte de jugar la clasificatoria más difícil del mundo por el nivel de jugadores que hay. La logística es compleja, pero el desafío está ahí. Hemos logrado dos Copas de América también. Quiero terminar de buena forma y sentirme importante donde esté".