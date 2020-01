Camarasa: "Quiero volver a disfrutar del fútbol"

Víctor Camarasa ya ejerce de jugador del Alavés. Tras cerrar entre el club vitoriano y el Betis el lunes su préstamo hasta final de temporada, el centrocampista ha sido presentado hoy y ha dejado clara sus ganas de sentirse de nuevo importante. "Quiero volver a disfrutar del fútbol", ha dicho Camarasa, que en esta temporada apenas habiá participado con el Crystal Palace, donde se fue cedido el pasado verano.

"Desde que hablé con Sergio Fernández no he contemplado otras opciones, porque el Alavés es como mi casa y tenía muchas ganas de volver. Quiero volver a disfrutar del fútbol y sé que aquí lo voy a hacer", ha comentado Camarasa, que incluso ha asegurado llegar en forma para jugar desde ya: "No he tenido las oportunidades que podrían haberme dado y eso se nota, pero me he entrenado todos los días y estoy bien físicamente. Llego en forma y voy a dejarme todo por este club. Tengo ganas de que el balón empiece a rodar ya. El que juegue o no este sábado es una decisión del entrenador".

Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, ha destacado las cualidades del valenciano y las posibilidades que otorgan al equipo. "Hoy vuelve uno de los nuestros. Tratamos de equilibrar el centro del campo y Víctor (Camarasa) tiene unas características que nos van a hacer mejores. Puede jugar en cualquiera de las posiciones, porque posee físico para robar, presionar y disputar balones y también criterio futbolístico para distribuir juego, llegar al área rival e incluso hacer gol", ha indicado Sergio, que ha dejado abierta la posibilidad a alguna nueva incorporación: "Si se encuentra un jugador de características similares a las de Tomás Pina, pero con lo que ya tiene el equipo podrá ser más competitivo".