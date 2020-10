El Betis no sólo ha tenido hoy la noticia positiva del regreso de Martín Montoya al trabajo con el grupo, tras pasar una nueva cuarentena por un positivo en su entorno más cercano, sino que Víctor Camarasa también se ha dejado ver sobre el césped de la ciudad deportiva, como ha informado el propio club verdiblanco.

El centrocampista valenciano ha iniciado una nueva fase en la recuperación de su rodilla derecha, de la que fue operado el pasado mes de septiembre después de sufriera una lesión de ligamentos y menisco en un entrenamiento de pretemporada. El centrocampista valenciano fue intervenido en Madrid por el doctor Leyes en colaboración con el doctor Montilla, de los servicios médicos del Betis.

Hace diez días, el propio Camarasa publicó en las redes sociales un mensaje con el que informaba que dejaba las muletas, después de que los doctores estimasen que la recuperación marchaba por buen camino. Con este nuevo paso de hoy, el valenciano continúa con los plazos marcados por los médicos, aunque todavía faltan meses para que pueda regresar a los terrenos de juego.

"Estábamos entrenándonos, un partidillo casi al final del entrenamiento, estaba protegiendo el balón después de un saque de banda, y como al girarme, no lo recuerdo bien, estaba mirando al balón y vi la rodilla meterse de dentro hacia fuera, pegar como un latigazo. Pensaba que me habría atropellado alguien por fuera y no me dio nadie", explicó el propio Camarasa hace unas semanas sobre la forma en la que se produjo su lesión. "No me he puesto a mirar el calendario y he dicho en qué fecha tengo que estar, me han dicho que en enero tal vez pueda estar entrenando con el equipo, no con el alta, pero sí haciendo cosas, entrar en la dinámica es importante. El alta supongo que estas lesiones al ser tan largas va paso a paso y dependerá de cada cuerpo, de cada rodilla", añadió el valenciano.