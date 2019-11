El centrocampista del Betis Sergio Canales ha sido el protagonista en la televisión oficial en una semana importante para el equipo con la visita del Valencia. El cántabro, de lo más destacado del equipo en las últimas jornadas, ha señalado que el equipo ha entrado en una fase de mejoría y considera decisivo obtener varios resultados positivos consecutivos para cambiar la dinámica.

"La temporada es muy larga, tenemos ejemplos de clubes que empezaron mal y acabaron haciendo cosas muy buenas, ése es nuestro objetivo. Sabemos de la importancia de estos partidos hasta Navidad, pasa por ganar el sábado y coger la confianza juntos. En los últimos partidos se ha visto la mejora, incluso en el derbi, ojalá eso nos sirva para ganar partidos", ha comentado el cántabro.

"Nosotros vemos el trabajo diario, la evolución que está teniendo el equipo. Un cambio de entrenador siempre lleva un tiempo para adaptarte, nos está costando, pero estamos a muerte con el míster. En estas últimas semanas hemos encontrado el camino, queremos ratificarlo ante el Valencia", ha indicado Canales, que también apunta esa necesidad de mejorar hasta final de año: "Somos optimistas, siempre hay que mirar el siguiente partido. Debemos tomarnos este tramo hasta Navidad como algo importante para nosotros, llegar a Navidad en la pomada. Todo lo que dependa de nosotros debemos hacerlo bien".

Igualdad en la Liga

"Este año, más. Todos los equipos están preparados tácticamente, es difícil ver desajustes. Física y técnicamente están todos muy preparados. En casa somos un equipo más o menos fuerte, aunque la derrota del derbi escuece. SI jugásemos otra vez ese partido es complicado que se pierda. Las sensaciones, aunque no sirvan de mucho, son las que te van a poner en tu sitio".

Mensaje

"Que vuelva a ver con esa confianza con la afición, que vamos a estar arriba. El Valencia el año pasado estaba igual o peor que nosotros, y mira cómo acabó. Las temporadas son largas, aunque el tiempo se acaba. Estamos a tiempo, en las últimas semanas hemos competido bien, hay que encontrar esos dos o tres resultados que hagan cambiar las cosas que no dependen tanto de nosotros".

Dinámica

"No perder la confianza, las resultados te la dan o te la quitan. No estamos cosechando resultados continuos, y eso para la confianza mental se viene abajo. Confiamos en la plantilla y en la afición. La diferencia que está habiendo entre fuera y dentro es el plus de la afición. El sábado tenemos que ganar sí o sí y lo sabemos. En cuanto a resultados no estamos donde queremos, no hemos cosechado dos victorias seguidas. Si lo hacemos nos ponemos arriba. Ya hemos tenido nuestro momento no muy bueno, todo lo que tenga que venir espero que sea bueno".

Valencia

"Es un equipo grande, está clarísimo. Siempre va a luchar por estar arriba, espero que sea un rival directo para nosotros, que estemos peleando con ellos, será buena señal. Tiene bajas, pero es peligroso a la contra. Creo en mi equipo, espero que todo el resultado dependa de lo que hagamos nosotros, si las hacemos bien tendremos muchas opciones".

Cambio

"Muchos detalles que no dependen de ti se nos han escapado, cuando se te ponen a favor, con esa positividad de los resultados que vienen, no juegas bien pero sabes que vas a ganar. Tenemos que conseguir que vengan esas cosas positivas. El partido de Villarreal me escoció muchísimo, es un resumen de la temporada. Hasta el minuto 70 es superior al rival, jugamos casi todo el partido en su campo, creamos ocasiones y luego en diez minutos te meten cuatro. Queda mucho por jugar, la ilusión nuestra es estar arriba y el objetivo no ha cambiado".

Arbitrajes

"Es un factor que nos ha ido en contra, no depende de nosotros. Las imágenes están ahí, no nos ha ayudado, nos ha perjudicado. Hay que ganar partidos y eso cambiará. Ahora está el VAR, en la mía me hacen falta antes de darle yo el manotazo, es falta previa. Antes se equivocaba el árbitro, ahora está el VAR también. Hay que cambiar esa positividad para que nos dé más a favor que en contra".