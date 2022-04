Canales: "La final es el partido más importante de la temporada"

Responsabilidad y tranquilidad. Las dos palabras más repetidas por Sergio Canales y Nabil Fekir en la primera comparecencia del Betis para la final de la Copa del Rey. "Tenemos el partido más de la temporada", ha señalado el cántabro.

Resaca

"Lógicamente, teníamos mucha ilusión por eso tres puntos, volver a meternos en Champions. Teníamos muchas ganas era fundamental para nosotros. Ese momento pasó, salimos con la afición, volvimos a vestuarios había que cambiar el chip, tenemos el partido más importante de la temporada. Estamos mentalizados y con muchas ganas".

Presión

"Es muy importante salir y saber de la situación que es el partido, jugar con esa responsabilidad que tenemos, con nosotros mismos, el trabajo, el proyecto del club, la afición, pero enfocarlo como otro partido, salir a ganar, hacer nuestro futbol, llevar el ritmo del partido. No llevarlo a situaciones que no controlemos, ni haciendo otros escenarios que no son nuestro fútbol. Es el principio de poder conseguir la victoria y el campeonato".

Importancia de la final

"Cuando él vino pensando en poder ganar títulos, es nuestro sueño, trabajar para poder ganar un título en este club Es un objetico claro desde principio de temporada, hemos salido con hambre en cada situación, mentalmente preparado para un partido. Con esa ilusión y esas ganas vamos a salir el sábado, sabiendo que hemos recorrido un camino largo y que hemos trabajado mucho".

Favorito

"La ilusión que hay es tremenda, nos hace tener una responsabilidad muy grande, el club y la afición se lo merece, nos dejaremos la vida el sábado, la felicidad que nos transmiten devolvérsela, y que mejor que ganar el sábado".

Clave

"Para mí mentalmente, si estamos tranquilos, lo afrontamos con tranquilidad, saber estar, llevar los momentos del partido, que no nos pueda la ansiedad, de la responsabilidad, si somos capaces de controlar eso tenemos mucho ganado".

Partido más importante de su carrera

"Sin duda, no sólo por la responsabilidad que siento en el club, en el vestuario, como mis compañeros, tenemos un grupo muy unido. Es un partido que esperemos que sea el inicio de algo, ya el año pasado empezó, necesitamos esa regularidad para meternos con los quipos de arriba, seguir cada año, sería un paso muy importante. Sea cual sea el resultado, hay que seguir con esa ambición, el club trabaja trayendo a gente importante como Nabil, eso te genera la ilusión de seguir arriba".

