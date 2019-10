Además de tratar su situación personal, Rubi ha expresado en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Escribá otros aspectos importantes de cara a medirse a un rival que también llega en horas bajas.

El Celta de Escribá

"Tenemos dos plantillas que no están donde pueden estar. Lo reconocemos. Fran es un excelente profesional y no tiene problemas en hacer autocrítica. Estoy convencido de que acabaremos los dos equipos bien, más o menos, en el lugar donde debemos acabar. Estamos teniendo vidas paralelas. Proponemos mucho, tenemos jugadores de talento, hacemos pocas faltas, nos hacen muchas pero nos quedamos con diez... El Celta empezó muy bien, con un calendario duro y luego alguna derrota que les ha quitado un poco de confianza, pero es un buen equipo".

¿Poner más o menos talento?

"El Betis que yo quiero es el que creo que en un porcentaje de minutos alto en casa ha dado la cara siempre. Espero se vea ese Betis. La derrota del otro día fue dolorosa, pero hemos cogido un camino para darle continuidad a los automatismos e ideas y vamos a intentar de que salgan las cosas desde las medidas del otro día. Otra cosa es que puede haber situaciones diferentes en la alineación".

El más goleado y el que menos goles hace

"A mí lo que me preocupa es que el equipo que no me falle en cuanto a mentalidad, porque el partido de mañana hay que sacarlo. No quiero que si se da una circunstancia negativa, el equipo se acuerde de lo de atrás. Es cierto que las estadísticas dicen eso, pero hay mucho talento. Tenemos que tener presentes que nuestra idea es tener el balón más que el rival, pero habrá fases en las que ellos lo tendrán porque proponen desde la pelota y tendremos que saber sufrir. Si en esos ratos los aguantamos bien, ahí nos podemos llevar el partido".

¿Qué le gustaría mejorar?

"Lo que me gustaría es que el equipo se pudiera adaptar a ritmos más altos, tanto con balón como sin balón. Para el fútbol que a mí me gusta, me gusta el ritmo alto".

¿Quedó Javi García señalado en Granada?

"Señalado tenemos que estar todos. Al final, el equipo perdió y los jugadores y el cuerpo técnico nos merecimos la señal. No estuvimos lúcidos en la fase ofensiva. Pero yo no señalo a este jugador o a otro. Intento dar oprotunidades y que la aprovechen. Aquí son profesionales y saben de qué va el oficio. Tienen que hacer autocritica y aceptar las decisiones".