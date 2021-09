Postecoglou: "Es una buena oportunidad para probarnos ante un muy buen rival"

Ange Postecoglou, entrenador del Celtic, aseguró que para ellos es muy importante volver a Sevilla, por el contexto histórico que supone, ya que fue en esta ciudad donde perdieron la Copa de la UEFA en 2003.

Los escoceses cedieron aquella vez, en el estadio de La Cartuja, ante el Oporto de José Mourinho y este partido supone su vigésimo partido en tierras españolas, donde nunca han conseguido ganar (16 derrotas y 3 empates).

"Hay una importancia histórica para nosotros en volver a Sevilla. Es una oportunidad para nosotros de probarnos contra un muy buen equipo fuera de casa, así que esperamos el partido con mucha ganas", dijo el técnico del Celtic en rueda de prensa.

Las malas noticias para el Celtic llegaron en el capítulo de bajas, con Callum McGregror, el capitán del equipo, y Liel Abada, extremo, fuera del partido contra el Betis.

"Abada no estará porque es Yom Kippur, lo cual es un día importante para él", dijo Postecoglou, que añadió también que McGregor sufre un golpe y que espera que esté recuperado para el fin de semana.

Estas dos bajas se unen a las ya conocidas de Kyogo Furuhashi y de Greg Taylor, que tampoco podrán estar contra el Betis.

Además, Postecoglou trató otros temas sobre el partido:

¿Cómo encara el partido?

"Definitivamente quieres disfrutarlo, pero creo que para disfrutarlo, solo tienes que entrar ahí con la idea de intentar tener un impacto. Y con eso me refiero a que podemos jugar nuestro fútbol contra un rival de calidad y poner a prueba nuestra determinación de ser el tipo de equipo de fútbol que estamos empezando a demostrar que queremos ser, todavía no lo hemos logrado. Así que eso es lo emocionante y te involucras en algunas noches especiales con suerte, así que quieres disfrutar eso, pero quiero que el disfrute venga de nosotros creyendo en algo, y ese algo para nosotros tiene que ver con el tipo de equipo de fútbol que queremos ser".

Valentía

"No quiero ir allí con miedo o dudas sobre los resultados y todo ese tipo de cosas. El evangelio del que trato de hablarles todos los días es que no hay equipo de fútbol en el mundo, ni jugador o entrenador que no quiera ganar, desde nuestra perspectiva se trata de quiénes queremos ser y cómo queremos ser. Presentarnos a nosotros mismos como individuos y, lo que es más importante, como un equipo".

Filosofía de juego de posesión

"Mi filosofía es que si ganas partidos, tienes buenas posibilidades de progresar, independientemente de si es en casa o fuera de casa. Y creo que aún más en la fase de grupos, como si empezaras a pensar en rascar un punto aquí o allá, o tratar de acumular una cierta cantidad de puntos para pasar, de nuevo no es el tipo de equipo de fútbol que queremos ser. Iremos allí e intentaremos ganar un partido de fútbol y eso no cambia. Nuestro enfoque no cambiará, y no es que no reconozcamos a la oposición, o la dificultad de la oposición o jugar fuera de casa. No estoy dispuesto a conceder nada a nadie de ninguna forma con los equipos de fútbol de los que estoy a cargo. Iremos allí y lo que sí sé es que el juego comienza 0-0, y luego tienes 95 minutos para intentar ganar un partido de fútbol".

El Betis

"Como todos los rivales, investigamos y tuvimos a alguien que los viera jugar el lunes por la noche, así que tenemos toda la información que necesitamos sobre ellos. Tienen un equipo bastante estable, han traído a uno o dos, pero tuvieron un año fantástico el año pasado y tienen un entrenador sobresaliente. Es el tipo de oposición contra la que queremos ponernos a prueba, especialmente fuera de casa. Son un equipo de calidad, tienen algunas amenazas reales al frente que pueden causar problemas en el equipo. Así que creo que será un buen partido, creo que será una buena prueba para nosotros, y desde nuestra perspectiva nuevamente se trata de que intentemos imponer la forma en que queremos jugar, en una muy buena oposición".