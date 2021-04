Cordón, la apuesta por la cantera y los fichajes a coste cero

Antonio Cordón, además de analizar la figura de Manuel Pellegrini y la situación de renovación de varios jugadores del plantel, ha tratado otros temas importantes, como el mercado de fichajes y la apuesta por la cantera.

Rendimiento de los fichajes que llegaron a coste cero

"Llegaron sin hacer ruido, son grandes profesionales. Íbamos buscando eso, formar un equipo. Tienen una experiencia dilatada y han sumado a esa personalidad que tenemos. Esa forma de ser dentro del vestuario y ese compromiso y forma de jugar que desarrollan. Aportan experiencia y personalidad. No significa que por gastarte dinero vas a tener rendimiento seguro. Teníamos que fichar hombres, no nombres y poco a poco se está demostrando que nos están aportando mucho. Estamos contento con el rendimiento que están aportando a la plantilla".

Poco dinero para fichar a nivel mundial

"Ya venimos así del pasado verano. La principal inversión fue mantener la actual plantilla. El club hizo un esfuerzo grande en mantenerla y en traer un staff técnico de primer nivel. Se ha demostrado que se está actuando bien. Realmente es una situación global en la cual este verano va a ser muy complicado, los clubes casi todos tienen grandes problemas económicos. Creo que va a haber pocos movimientos y los que haga no de inversiones altas o grandes fichajes. La realidad es que hasta que no llegue otro verano más va a haber una crisis en el fútbol mundial y lo clubes tienen que apretarse el cinturón y crecer con cantera".

Cantera

"Es importante, la gente de cantera suma. Tenemos un equipo que ha ascendido de categoría, es muy importante el papel que están desarrollando. Estos chavales cómo están jugando, con partidos de nivel que les aproxima a poder estar el primer equipo. Tenemos un futuro muy interesante. La figura de una dirección deportiva tiene que estar pendiente de todo el club, es muy importante estar pendiente de todos los chicos. No sólo del Betis Deportivo, sino de juveniles, cadetes… Al final demuestra que el club tiene que crecer en una línea donde toquemos todos los palos".

El filial

"Vamos a ir con tranquilidad. Para mí la mayor alegría es que estén jugando y haciendo bien las cosas. Están demostrando que son jugadores de futuro y de este Betis Deportivo van a salir muchos jugadores para el fútbol profesional. Esperamos que los máximos posible los tengamos en el primer equipo del Betis".

Una labor más allá de fichar

"Es cierto, la verdad que en estos últimos tiempos a los directores deportivos nos dicen que hay que fichar, pero la realidad es que por la crisis económica en muchos equipos no se producen fichajes. Nosotros, por mi parte, era dotar al Betis de una idea y una filosofía, crear un ambiente positivo. Era una labor que había que desarrollar y creo que es muy importante estar conectados todos".

El trabajo diario de Cordón con la primera plantilla

"Es lo normal. No tiene por qué llamar la atención. Siempre lo he desarrollado así. Es importante estar cera de los jugadores, del staff técnico, y transmitir esos mensajes que te ayudan a competir mejor, pero esto es un trabajo de todos. Uno encabeza, pero se tiene que rodear de todas las personas. Esto es una labor de todo el club. No tenemos que presumir de una sola persona. Todos estáis colaborando en crear esta situación tan bonita que nos lleva de momento a tener un equipo ilusionante".