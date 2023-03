Dani Ceballos, más cariño al Betis y futuro abierto

El futuro de Dani Ceballos es una incógnita en estos momentos de la temporada y no será hasta la finalización de la misma cuando el centrocampista de Utrera tome una decisión definitiva. Por ahora, prefiere centrarse en el presente antes de pensar bien qué camino seguir. Eso sí, sin olvidar al Betis.

Así lo ha expresado en el programa Universo Valdano, de Movistar Plus. Una entrevista en la que Dani Ceballos deja claro cuál es su intención en estos momentos con respecto a una posible renovación con el Real Madrid: "Quiero jugar al fútbol y que me juzguen por mi nivel dentro del terreno de juego. No quiero una renovación si no me lo merezco ni ir a otro club si no me lo merezco. Jugar estos tres meses, y cuando termine la temporada hablar con quien tenga que hablar, reunirme con mi agente y con mi familia y valorar lo mejor".

Claro y conciso el utrerano, que de la mano de Carlo Ancelotti ha empezado a tener cada vez más protagonismo en el conjunto blanco fruto de sus buenas actuaciones. Y con la opción de continuar en el Madrid en el aire, de nuevo Ceballos habló de lo que siente por el Betis. Pese a la pitada que se llevó por parte de una gran parte de la grada del Benito Villamarín, en su reciente visita con los madridistas, no guarda ningún rencor: "Mi llegada al Betis fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera como futbolista. Jugar en el Villamarín era algo mágico. Para mí jugar en el Betis era lo más grande. Fue una experiencia muy bonita. Tuve un gran vestuario. Adán fue prácticamente mi padrino. Tuve un época que no quería subir a entrenar con el primer equipo porque me daban patadas".

Incluso, recuerda hoy día un consejo que le dio por entonces Pepe Mel, su entrenador: "Si quieres ganar dinero de verdad, tienes que tener sacrificio. No vale con hacer cuatro regates y poner un centro de gol. Hay que trabajar de mediocampo para atrás. Ahí es donde un jugador se hace importante. Eso me lo dijo Pepe Mel y se me quedó grabado".

Una nueva muestra de cariño de Ceballos hacia el Betis. Un Betis que en estos años ha tenido siempre presente al jugador blanco en cada ventana de fichajes de verano, como reconoció, incluso, en alguna ocasión, el ex director deportivo del Betis, Antonio Cordón. "Tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ha habido muchos nombres vinculados al club. Ceballos era uno de los que estaba ahí, porque es un jugador que gusta en el Betis y a él le gusta el Betis", comentó el extremeño, por ejemplo, en la presentación de Héctor Bellerín como jugador verdiblanco.

Habrá que esperar, por tanto, al próximo verano para que decisión toma Ceballos. El Betis lo sigue teniendo presente, pero también será importante para el club de Heliópolis, a la hora de firmar jugadores de nivel importante como el utrerano, su situación económica, la cual se aliviaría en buena medida si logra clasificarse para la jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. De momento, más cariño al Betis y futuro abierto en la senda del actual futbolista del Madrid.