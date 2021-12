Ni rastro del Betis Deportivo ante el filial blanco (0-3)

El Betis Deportivo no levanta cabeza y lo más preocupante de todo es que no muestra síntomas de reacción, como se vio ayer en la derrota encajada en la ciudad deportiva ante el Real Madrid Castilla. La sexta seguida de un filial verdiblanco que se hunde en la tabla con ocho puntos en el casillero, por lo que de no comenzar a sumar pronto su futuro quedará resuelto mucho antes de tiempo.

Tiene Pablo del Pino trabajo por delante con un filial bético que a los siete minutos de partido ya había encajado el primer gol por medio de Santos. A raíz de ahí, el Betis Deportivo tiró siempre de más corazón que cabeza, siendo incapaz de frenar o hacer daño a un filial madridista que gozó de ocasiones antes del descanso para haber aumentado una ventaja que sí elevó en el minuto 49 por medio de Arribas.

0-2 y partido prácticamente resuelto para el conjunto entrenador por Raúl González, ex jugador y capitán del Madrid que sigue formándose como técnico en el segundo conjunto blanco. Un equipo que con ese marcador siguió demostrando su superioridad técnica ante un Betis Deportivo inoperante en ataque y poco fiable en defensa, encajando el tercero en el minuto 70 otra vez por mediación de Arribas.

El jugador madridista fue un incordio constante para la zaga de un conjunto verdiblanco muy tocado anímicamente que en la próxima jornada, el 9 de enero, visitará el feudo del filial del Barcelona.