El Betis Deportivo no da el salto definitivo ante el UCAM Murcia (0-0)

El Betis Deportivo perdió la oportunidad de meterse en los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF al no poder pasar del empate ante el UCAM Murcia, aunque hay que valorar la gran reacción del filial bético, que no pierde desde el mes de enero, cuando cayó ante el Mar Menos, y acumula ya siete jornadas sin conocer la derrota, lo que le ha servido para escalar en la tabla.

Los jóvenes verdiblancos volvieron a demostrar su gran nivel defensivo, pero les faltó esta vez el acierto de cara a gol. Los visitantes comenzaron el partido con un gran nivel de intensidad, pero tras los primeros 10 minutos el equipo dirigido por Aitor Martínez empezó a mostrarse ampliamente superior tanto en juego como en oportunidades de gol.

La acción polémica del partido fue un penalti no señalado a Assane. El portero Pau Torres derribó al delantero verdiblanco, pero el árbitro no interpretó que fuera motivo de penalti ante las protestas de los heliopolitanos.

Ya en la segunda parte el equipo murciano se mostró mejor que el conjunto bético, pero el trabajo general del equipo, especialmente los defensas y Fran Vieites, hizo que, al no poder conseguir los tres puntos, el filial amarrara uno para seguir mirando de cerca la zona de play off, que la tiene a un punto antes de los paridos del domingo.

Los de Aitor Martínez tienen la semana que viene una dura salida con la visita al Yeclano, tercer clasificado y que pelea con el Recreativo por el segundo puesto.