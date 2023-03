Detenidos cinco ultras béticos en Manchester por los incidentes en Old Trafford

Cinco ultras del Betis han quedado detenidos por la policía inglesa por los incidentes que protagonizaron en el partido de Liga Europa ante el Manchester United en Old Trafford, por los que el club bético ha pedido su identificación para aplicarles el reglamento interno, que en este caso pasa por la retirada del carnet.

Estos radicales, un pequeño grupo que no llegaba a la veintena, se enfrentaron con hinchas del Manchester United, lo que obligó a la seguridad del equipo y a la policía inglesa a intervenir, y de lo que se han derivado las detenciones de las que han informado fuentes de la entidad verdiblanca.

Ese pequeño grupúsculo de radicales violentos manchó el comportamiento ejemplar de la afición del Betis en Old Trafford en el partido ante el Manchester United (4-1) de la ida de octavos de la Liga Europa, en el que tuvo que intervenir la seguridad del equipo y la policía británica ante la actitud de estos ultras.

La afición del Betis, unos cuatro mil aficionados, le puso su tono a Old Trafford durante el encuentro, pese al resultado, con sus cánticos habituales en el Benito Villamarín y entonando el himno verdiblanco, sin que se registrara incidente alguno hasta cuando el partido iba en franca ventaja para los ingleses y el final.

En imágenes en las redes sociales colgadas por los aficionados béticos en Old Trafford, se ve a un reducido grupo que no llega a la veintena de radicales que se enfrenta a los aficionados del Manchester United y obliga a la seguridad de este equipo y a la policía a intervenir, sin que los incidentes fueran a más.

Esta actitud violenta y minoritaria ha tenido el rechazo de la mayoría de béticos en Old Trafford, que no pararon de animar en las previas, durante y al final del encuentro, cuando los jugadores del chileno Manuel Pellegrini agradecieron el apoyo incondicional pese al severo varapalo en el marcador.

Nice of you to step in after only 85 minutes of the Real Betis fans spitting and throwing shit at us @gmpolice @ManUtd pic.twitter.com/eoQWUguzNN