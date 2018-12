Expectativas intactas

Al acabar el partido ante el Eibar, Tonny Sanabria no pudo festejar su gol todo lo que quisiera debido a ese amargo empate final. "Hemos sido superiores en todas las fases del partido, sobre todo cuando tuvimos varias ocasiones en la primera parte y no supimos aprovecharlas. En la segunda fue más de lo mismo. El punto nos deja un sabor agridulce porque pensábamos que podíamos lograr los tres, jugábamos en casa contra un gran rival, y ahora toca descansar, desconectar y a volver a tope otra vez", expresaba el delantero.

El paraguayo lamentaba el desenlace del partido: "Sabíamos que el juego de ellos era de llegar a bandas y poner centros porque tienen delanteros fuertes que van bien de cabeza. Hemos intentado contrarrestar esa faceta, pero en una jugada forzada de ellos nos pitan un penalti y desgraciadamente hemos conseguido un punto nada más".

En cuanto a su situación personal, comentó Sanabria que se encuentra "cada vez mejor, estoy contento porque he marcado un gol pero al final no sirvió de mucho, pero hay que seguir en esta línea". Por su parte, Tello admitió que el pleito se fue enredando: "El equipo quería irse al parón con una victoria para estar más contentos si cabe. Pero no ha podido ser. Ellos plantearon un partido duro y difícil. Pero este punto nos hace estar arriba peleando", dijo el ayer carrilero izquierdo.

Tello analizó el descenso de rendimiento del equipo: "En la segunda parte nos ha costado tener más el balón, algo más de pausa. El campo estaba muy seco y no nos ayudaba mucho; no favorecía nuestro juego. En la primera parte lo hicimos bien". "Seguimos peleando. El equipo está bien y las vacaciones nos vendrán bien para cargar las pilas", agregó el catalán.