Además de las cuestiones relacionadas con su futuro, Quique Setién ha indicado que William Carvalho tampoco podrá participar en el duelo entre el Betis y el Espanyol, después de que tampoco se entrenase hoy con el equipo. Eso sí, el técnico verdiblanco sí ha comentado que el resto de los jugadores se encuentran en perfectas condiciones.

"Tuvo una molestia, no la hemos solucionado. Es una pequeño hematoma, le incomoda, no está todavía para competir, no se siente con fuerzas para estar", ha afirmado Setién, que sí ha sido más optimista con el mexicano Guardado: "Tiene unos golpes, ya en el partido del Valencia le dieron un rodillazo en el muslo, estuvo contracturado. Ante el Levante le dieron un golpe, pero se ha recuperado bien y está perfectamente".

Sobre el resto del equipo, Setién ha sido claro sobre el estado físico, aunque ha admitido que el estado de ánimo no es el mejor. "Están bien, aunque el motor del cuerpo es la mente, la cabeza influye en el rendimiento de los jugadores, la presión que generan, las expectativas que se crean, pero no siempre las circunstancias no son las adecuadas. Físicamente está bien, anímicamente un poco tocados, es imposible no estarlo", ha asegurado el preparador.

El técnico bético también se ha referido a otros asuntos:

Espanyol

"Ha pasado por diferentes fases en el campeonato, empezó muy bien, recibió un estímulo con Rubi, un cambio en la filosofía del equipo. Es difícil mantener el ritmo todo el año, no obstante se ha sostenido, es normal que piensen que pueden estar un poco mejor. Tratan de jugar bien, tiene conceptos claros. En nuestros partidos ha habido igualdad, nos comprometieron en la Copa. Defiende bien, es sólido. Tiene jugadores con calidad y criterio que te pueden hacer daño. Están en un buen momento y nos van a complicar las cosas".

Táctica

"No solemos variar muchos los conceptos y la filosofía, pero algunas modificaciones tácticas las haces porque piensas que te va a venir mejor ante un rival concreto que va a jugar de una manera determinada. Ellos esperan que juegues de una manera y lo haces de otra. El día del Valencia nos fue bien, lo habíamos empleado en otros partidos. Controlamos al Valencia durante toda la primera parte, conseguimos que no llegaran a portería, tuvimos el control del espacio. Lo cambiamos ante el Levante, juega diferente, creía que nos iba a ir bien, pero no fue así. Los goles que encajamos en Valencia, el primer gol nos hizo daño y el segundo nos mató. Siempre es el estado de ánimo y el momento de los jugadores, independientemente de que te puedas equivocar en los planteamientos tácticos".

Rennes

"Igual que otros partidos, uno no les da valor y son buenos equipos. Con llegar a una eliminatoria como la nuestra. Era un partido muy igualado, en estas situaciones puede pasar cualquiera. Desgraciadamente no lo superamos, pero hicimos cosas bien. Hay que aceptar lo que pasa. Se ha motivado, ha dado la mejor versión y les ha permitido llegar a una final. A nosotros nos faltaron cuatro detalles y no lo pudimos hacer. Ellos sí y la han ganado. No quiero decir que era un equipazo, seguramente tampoco lo es".