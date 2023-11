Betis: Fekir, un parón para llenar la mochila

Una noticia positiva para el Betis antes de que llegara el parón actual fue el regreso a los terrenos de juego de Nabil Fekir.

El futbolista galo, después de ver retrasada su vuelta al tener que afrontar una pequeña lesión como consecuencia de su largo proceso de recuperación de la rodilla operada, por fin pudo jugar en el triunfo (2-0, el pasado 4 de noviembre) sobre el Mallorca. Lo hizo durante tres minutos al final del choque, después volvió a tener la oportunidad de saltar al campo en la cita de la Europa League frente al Aris Limassol (jugó los últimos 15 minutos) y fue suplente en el derbi.

Y estas dos semanas le está sirviendo para seguir acumulando carga de trabajo en pos de llegar al regreso de las competiciones de clubes con las mejores sensaciones posibles, con el deseo de seguir aportando cosas y siendo un baluarte importante en un Betis que tendrá un duro calendario de 8 encuentros, entre Liga Copa y Europa League, antes del descanso por Navidad, el cual llegará tras el partido en casa ante el Girona el próximo 21 de diciembre (19:00). De esta manera, el 8 verdiblanco recarga las pilas para funcionar a pleno rendimiento a partir de este domingo ante Las Palmas.

Baluarte El Betis jugará 8 partidos entre Liga, Copa y Europa League hasta Navidad y Fekir debe aportar arriba

Manuel Pellegrini sabe de la importancia de contar con Fekir a pleno rendimiento y ante Mallorca y Aris Limassol no dudó en ir dosificándolo de cara a ir adquiriendo, poco a poco, ritmo de competición. Descansó en Nervión y a buen seguro que a partir de la reanudación del campeonato liguero va a ir ganando protagonismo. "Me alegro mucho por él. Es muy importante para nosotros. Estamos muy contentos de verlo nuevamente en el campo. Tiene ya el alta médica, ahora tenemos que buscarla en el ámbito futbolístico. No está para titular ni para un partido completo. Estos partidos le vienen bien, luego llega un parón FIFA y lo vamos a ir integrando a medida del tiempo", comentó el preparador verdiblanco tras el encuentro ante el conjunto balear. Una decisión lógica del Ingeniero, que no quiere arriesgar en absoluto con un Fekir que tiene muchas ganas de ir aportando cosas al equipo en la presente temporada.

Y es que el santiaguino ya dejó claro que los buenos jugadores pueden jugar juntos, teniendo en mente dar continuidad a lo que se vio en el tramo final del choque en Heliópolis ante el conjunto chipriota, cuando el francés y el de Arroyo de la Miel coincidieron en el campo formando también el ataque con Abde y Ayoze (éste en punta, como referente).

Idea Pellegrini sigue teniendo en mente colocar en el campo a Fekir con jugadores como Isco y Ayoze

Mucha magia la que tienen Isco y Fekir y de la que esperan disfrutar los aficionados del Betis, ilusionados por los retos que su equipo tiene por delante en el curso actual. Metas importantes para un Fekir que en el reciente documental emitido por el club de La Palmera, La Copa de todos los béticos, expresaba su satisfacción por haberse decantado por venir al conjunto verdiblanco tras salir del Lyon. "La gente pensaba que fichar por el Betis era un paso atrás, pero yo ya lo sabía. Yo vine para hacer grandes cosas y las hemos podido hacer. La Copa del Rey fue increíble", dijo el atacante heliopolitano, que está aprovechando al máximo estas dos semanas de parón para dar pasos adelante en busca de su mejor versión.

Tiene galones en el Betis y está llamado a ser pieza importante a partir de este último tramo de competición en el final de este 2023 y en adelante. Ahora, un parón para llenar la mochila.