Enero, un mercado con mucho ritmo

La revolución que llevó a cabo el Betis el pasado verano puede tener su continuidad con la apertura del próximo mercado invernal, tanto en las posibles salidas como en la llegada de refuerzos, en función también de una cuestión esencial: el límite salarial.

En este sentido, el presidente de la entidad de Heliópolis, Ángel Haro, fue claro al respecto en la presentación de Sokratis: "Habrá que esperar movimientos. La última inscripción en verano, la de Abde, se hizo con los avales, que siguen estando ahí. No tenemos límite, cualquier incorporación en invierno pasaría por un incremento de límite, si no hay salida, difícilmente puede haber entradas", comentó el máximo dirigente bético. Ahora hay movimientos, de ahí que se atisbe en el Betis un enero con mucho ritmo.

El nombre que está más candente en estos momentos es el de Juan Miranda. El Milan desea contar con el lateral verdiblanco a partir de enero, pero para ello tendrá que recompensar económicamente al club de La Palmera, ya que de la cantidad que ofrezcan los rojinegros el 60% iría a las arcas béticas y el 40% restante, a las del Barcelona. Mientras, el de Olivares sigue teniendo la propuesta de renovación del Betis encima de la mesa, por lo que se espera que el desenlace de su futuro no vaya más allá del mercado invernal.

Álvaro Vallés continúa siendo una opción muy bien valorada en el Betis de cara al próximo verano

Un caso similar es el de Guido Rodríguez. Tras muchos meses negociando, de momento no hay fumata blanca. En el Betis, las sensaciones en torno a la continuidad del argentino son una montaña rusa, pero también se ha puesto enero como fecha máxima para resolver el tema. O Guido renueva o si llega una oferta interesante será vendido. "Estamos en negociaciones. Hay días que creo que vamos a llegar a buen puerto porque tenemos un respeto y un cariño mutuo muy importante, y otros en los que, dado su nivel, puede que le llegue una opción que no pueda rechazar y ya no continúe con nosotros. Es el mundo del fútbol, tienes un gran profesional que da ese rendimiento durante cuatro años de forma ininterrumpida y es normal que tenga muchos pretendientes. Intentaremos que siga con nosotros y si no, desearle todo lo mejor", comentó Ramón Alarcón, CEO del Betis, recientemente en una entrevista en una visita a México. La sombra del Atlético de Madrid y del Barcelona sigue estando presente en un pivote que otra temporada más está siendo pieza clave en el cuadro que entrena Manuel Pellegrini y cuya situación debe quedar desbloqueada en apenas mes y medio.

El Milan sigue insistiendo en su deseo de contar con Miranda en cuanto abra el mercado invernal

Mientras, la dirección deportiva va adelantando trabajo, como ocurre con Johnny Cardoso, de quien Ramón Planes maneja muy buenos informes. Tan avanzado está todo que no hay que descartar la posibilidad de que el estadounidense llegue ahora y no en verano, siempre que haya hueco en cuanto al límite salarial.

Por otro lado, está abierta en Heliópolis la vía de la portería. Claudio Bravo acaba contrato en junio y Rui Silva, quien ya pudo salir en el mercado estival, sigue teniendo buen cartel. Por ello, el Betis trabaja para reforzar la portería el próximo curso y está realizando un exhaustivo seguimiento a diferentes porteros, como es el caso de Álvaro Vallés, de quien ya conoce su situación contractual para afrontar un posible retorno (estuvo en la cantera bética hasta julio de 2018). Trabajo por delante en un Betis donde enero se presenta con mucho ritmo.