El Betis mira a la portería

El Betis está trabajando en reforzar el centro de la defensa, bien ahora o con la apertura del mercado invernal, en enero. La necesidad de dotar a Manuel Pellegrini de más recursos para el eje de la zaga es la prioridad de la dirección deportiva, pero ésta trabaja también en otras cuestiones importantes de la planificación de cara a reforzar al equipo heliopolitano en verano. Sobre todo, en una posición muy importante en un equipo de fútbol: la portería.

En este sentido, Claudio Bravo, después de seguir una temporada como verdiblanco, podrá a partir de enero hallar un nuevo destino de cara a la campaña 2024-25. En este sentido, como el propio guardameta chileno reconocía recientemente en una entrevista en un medio de comunicación de su país, no descarta la posibilidad de regresar al fútbol chileno después de su larga y fructífera trayectoria en Europa. "Siempre hay contactos de diferentes lugares, pero volvemos para atrás. No quiero mirar más allá. Sin que te contacten, o sin que uno se contacte para ir, creo que la opción de volver a Chile siempre está. Lógico que me gustaría", expresó en 24 Central.

Incluso, no le cerró la puerta a la posibilidad de recalar, al margen de Colo-Colo, en alguno de los otros dos principales clubes del fútbol chileno, como son Universidad de Chile y Universidad Católica: "Siempre he repetido lo mismo. La opción que se me dé en Chile me gustaría. Sé que tengo la capacidad para poder aportar, sé que tengo capacidades para generar cosas buenas, pero no me quiero aventurar más allá. No es el pensamiento que tengo hoy porque mi día a día es éste. Mi contrato sigue estando aquí hasta junio y es lo que tengo en mente. Ya veremos qué es lo que pasa".

El nombre de Álvaro Vallés, de Las Palmas, ha sido vinculado ya al conjunto verdiblanco

En el caso de Rui Silva, el meta luso tiene contrato con el Betis hasta junio de 2026, pero ya este pasado verano tuvo opciones de salir. Sobre todo, ante el potente interés mostrado por el Benfica en las horas previas al cierre de la ventana estival. Entonces, el club verdiblanco se cerró en banda y no dejó salir al portero luso, que comenzó la temporada como titular indiscutible, mientras Claudio Bravo se recuperaba en la enfermería. Entonces, llegó una lesión en el aductor izquierdo, en el encuentro a domicilio ante el Barcelona, que le obligó a parar y perderse algunos partidos, reapareciendo en la cita europea ante el Sparta Praga, ya que en Liga el chileno se ha mantenido en la titularidad. Su valor en el mercado es de 15 millones de euros y cartel sigue teniendo.

Por ello, ante la posibilidad de tener que cubrir un hueco en la portería a partir del próximo 30 de junio, el Betis rastrea el mercado y controla la situación de algunos cancerberos. Es el caso, como avanzó el medio canario La Provincia, del portero de Las Palmas Álvaro Vallés. El club de Heliópolis está atento a este portero de 26 años nacido en La Rinconada que llegó a estar en la cantera bética, en juveniles y en el Betis Deportivo, hasta que en 2018 se marchó al filial amarillo, Las Palmas Atlético, para dar el salto definitivo y asentarse en el primer de equipo.

De hecho, está siendo uno de los guardametas más destacados en lo que va de temporada. Acaba contrato en junio del año que viene –renovaría automáticamente si juega 25 partidos– y el conjunto de La Palmera no lo pierde de vista. Y es que el Betis mira a la portería.