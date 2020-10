Haro: "El Betis quiere ser el club más sostenible del planeta"

El Betis ha presentado en un evento conjunto con LaLiga su iniciativa Forever Green, que es una plataforma para que otras empresas se unan para ayudar a un planeta mejor y luchar contra la crisis climática siendo más sostenibles.

Un acto que ha contado con la presencia del presidente del Betis, Ángel Haro, que ha expresado lo siguiente: "El objetivo de mi presentación es mostrar la forma de cómo el Betis quiere contribuir a un planeta mejor y mejorar el futuro de las personas que lo habitan. Estamos convencidos de que éste es nuestro camino. El Betis quiere ser el club más sostenible del planeta. O ser el club más verde. Éramos verdes ayer, somos verdes hoy y queremos seguir siendo verdes siempre. Esto no se debe a una moda o tendencia del club por posicionamiento de marca, sino a una visión del club. Es un orgullo que toda la organización esté alineada en un fin tan noble. Tenemos claro que sin planeta no hay fútbol y sin fútbol no hay Betis".

"Para el bético, el Betis es una forma de sentir y vivir y es una responsabilidad, y si queremos seguir disfrutando de este sentimiento hay que cuidar de esta paneta. Por esta visión estratégica presentamos esta plataforma de sostenibilidad abierta para empresas e instituciones que quieran aprovechar el deporte más popular para salvarlo. El objetivo es concienciar a la humanidad de la importancia que tiene la lucha contra el cambio climático. Las empresas que se unan tienen que intentar servir de modelo para los aficionados. Somos conscientes del altavoz que supone el mundo del fútbol, que nos permite lanzar mensajes y es un medio propicio para incentivar una serie de valores. Tenemos que conseguir que todos los aficionados que siguen el mundo del fútbol tienen que convertirse en aliados para que lleguen con valores de sostenibilidad al medio ambiente", ha añadido Haro.

Junto al presidente ha intervenido Claudio Bravo, concienciado en la lucha contra el cambio climático: "El presidente de nuestro club lo dijo, es algo a transmitir a nuestros hijos. Creo que aún no somos conscientes de la fuerza que podemos tener desde nuestro sitio, tenemos muchas herramientas para educar a las nuevas generaciones en el cuidado de nuestro planeta. Es algo grave que estamos ya sufriendo. Es un tema complejo y hay que ser conscientes y educar a nuestras futuras generaciones".

"Vengo también de Chile, que es un país pionero en cuanto al a búsqueda de energías renovables, en no seguir contaminando el planeta. Chile es conocido por los recursos naturales que tiene, y en ese sentido sabemos lo valioso que tenemos en nuestro país. En Inglaterra cuidamos el ecosistema, aquí en España en los colegios de mis hijos, también. Intento inculcar en nuestro entorno cercano el cuidado del planeta", ha añadido el portero bético.