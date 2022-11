Pellegrini: "La mejor manera de llegar bien al derbi es jugando bien este jueves"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de este jueves ante el HJK Helsinki, aunque con el derbi muy presente en las cuestiones preguntadas al preparador chileno.

Helsinki con el derbi del domingo

"Para nosotros es muy importante seguir generando ilusión. La mejor manera de llegar bien al domingo es jugar bien el jueves".

Estado de Guido

"Está recuperándose de un fuerte golpe en la cadera. Para el partido de mañana no va a estar en la lista de citados. Veremos de aquí al domingo".

Rotaciones

"Es muy importante que el rendimiento de los jugadores sea alto el jueves para ver cuál es el mejor equipo el domingo. No hay equipo A ni equipo B. No hay un equipo titular en el campeonato y otro B en la UEFA. Tenemos un equipo equilibrado en ambas cosas. Las rotaciones no serán pensando en el domingo, sino como en cada partido. Primero en cuanto al rendimiento, segundo en cuanto a minutos para tratar de evitar lesiones musculares y hay una parte táctica según el rival. Que esté aquí William Carvalho significa que va a jugar mañana y no con juveniles".

Dani Pérez y Félix

"Primero tenemos que ver cómo va el partido. No es mañana una oportunidad para jugadores juveniles, sino para ganar un partido en casa con nuestro púbico y si esté el partido para ello, veremos".

Joaquín

"Joaquín no tiene posibilidad para estar mañana ni para el derbi tampoco por una lesión muscular. Hasta después del Mundial partidos oficiales. No creo que en menos de un mes se recupere. Sin Helsinki sin Nabil ni Canales dimos la cara. Me gustaría tener siempre a los 25".

HJK

"Es un equipo grande en su país, ha ganado su campeonato. Sale a jugar de forma ofensiva. Allí tuvimos un partido difícil. Partido muy estrecho. Después contra la Roma, pero le expulsaron un jugador a los quince minutos vamos a tener mañana un rival complicado".

Canales

"No se entrenó por un golpe, pero estará en la lista de citados".

Juan Cruz

"Hay que tener tranquilidad y cuidado. Siempre es difícil para un jugador debutar y más complicado aún es mantenerse. Juan va por el camino correcto, trabajó con nosotros antes de debutar, debutó y tuvo calidad para hacer el gol, pero no hay que sobredimensionar las cosas. Tiene que demostrar toda una campaña que está capacitado para jugar con el Betis".

No ganó en Liga nunca un derbi

"No soy amigo de las estadísticas. Lo importante es un rendimiento global. Dos temporadas en Europa y estamos intentando mejorar para seguir avanzando y haciendo más fuerte el club. Si dentro de esa temporada ganamos los derbis, o al Real Madrid y Atlético, mejor. Soy más de objetivos generales que puntuales".