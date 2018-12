El cerrojo de Javi García

Casi en un segundo plano en este primer tercio de competición, diez minutos como pivote en el duelo entre el Betis y la Real Sociedad bastaron para que Javi García reivindicara su figura. Jugador clave la pasada temporada, el muleño había sido desplazado este ejercicio por Quique Setién al centro de la defensa, aunque él siempre se ha sentido un medio centro. Los números, además, avalan la figura de Javi García como un elemento de seguridad para el equipo, que con él en el terreno de juego sólo ha encajado un gol.

“Estoy disponible para jugar en cualquiera de las dos posiciones, el míster lo sabe. Me está utilizando de central, pero la temporada pasada jugué en el medio. Somos unos mandados y no tengo ningún problema”, aseguró Javi García en declaraciones a este periódico tras su estreno este año en el campo de Olympiacos, donde actuó como central y el Betis dejó su portería a cero.

Tras ese encuentro, Javi García entraría en el equipo ante el Girona, donde actuó casi como un central más en esos últimos minutos de agobio local y contribuyó a la victoria por 0-1, el Leganés y el Dudelange, ante los que disputó los 90 minutos en el centro de la defensa y con sendos triunfos béticos (1-0 y 3-0) y, por último, ante el Valladolid, en el único encuentro en que el Betis recibió un tanto y en el que cayó lesionado antes del descanso (0-1).

Tras esa dolencia muscular, el muleño estuvo varias semanas apartado del equipo hasta que el pasado domingo reapareció en los últimos minutos del duelo ante la Real Sociedad, cuando Setién lo envió al campo en lugar de Loren. Ese cambio permitió que Javi García coincidiera con William Carvalho por vez primera con ambos en el centro del campo y el Betis pasó a controlar el ritmo del partido y a mantener con suficiencia la ventaja obtenida con el gol de Júnior.

Hasta ese momento, Setién no se había mostrado partidario de emplear a la vez en la medular a los dos jugadores con más físico del equipo, una variante distinta que podría ser utilizada en determinados momentos. “El concepto de medio defensivo no lo contemplo, el músculo no me vale si no hay calidad con el balón. Siempre interpretáis el fútbol como que tiene que haber un medio centro defensivo y yo no lo contemplo así. Yo tengo medios centro, pero no son ni ofensivos ni defensivos, tienen que compartir las dos cosas de la mejor manera”, explicó Setién en una entrevista con este periódico al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Javi García y William Carvalho actuasen juntos.

Con la lesión de Guardado, Setién ha perdido una pieza clave en la medular, lo que abre la posibilidad a que Javi García pueda contar con más minutos en su posición más natural.