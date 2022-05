Joaquín, 'Duende' verde

En cualquier faceta de la vida se dice que el duende es el espíritu de la evocación, ése que surge de dentro como una respuesta física y emocional al arte. Eso que te hace reír, otras veces llorar y que pone la piel erizada como reacción ante una presentación artística particularmente expresiva. Y en Heliópolis todo eso queda plasmado en la figura de Joaquín Sánchez, Duende verde.

Apenas ha pasado poco más de un mes y el bético todavía recuerda la alegría y las lágrimas de la emoción vivida en La Cartuja al ver levantar la Copa del Rey a su capitán, protagonista indiscutible por ese penalti lanzado y transformado en la tanda decisiva para que el Betis conquistara un título 17 años después, por representar la felicidad del que siente en verde y blanco –sobre todo, de los béticos más pequeños, los niños–, por guiar a un grupo de jugadores hacia el éxito deportivo y hacer del vestuario una familia, por seguir demostrando una extraordinaria profesionalidad en el día a día durante cada sesión de entrenamiento, por tener el cariño no sólo de la afición verdiblanca, sino de casi todo el fútbol español –los aplausos en el Santiago Bernabéu sirven como último ejemplo– y, sobre todo, por seguir demostrando en el terreno de juego que puede seguir aportando todavía muchas cosas al Betis.

Así se ha visto en la presente temporada –la séptima desde su vuelta de la Fiorentina–, en la cual empezó jugando algunos minutos en los primeros cuatro partidos del campeonato hasta pasar a ser un suplente habitual, con muy poca participación en Liga, por lo que sobre diciembre empezaron a surgir algunas dudas en Joaquín sobre si debía poner fin a su carrera. A esto se le unió el hecho de contraer el Covid-19 a comienzos del nuevo año, perdiéndose varios encuentros del campeonato liguero. Sólo la Liga Europa apareció como vía de escape para que el 17 heliopolitano tuviera minutos de juego.

Sin embargo, como indican los números, Joaquín empezó a tener bastante protagonismo en todas las competiciones a partir de febrero. Pellegrini supo darle su espacio en el equipo y dosificarlo a la perfección para que fuera pieza importante en el momento crucial de la temporada y Joaquín respondió aportando siempre en el terreno de juego, como por ejemplo en el partido de vuelta de las semifinales de Copa ante el Rayo, en el Benito Villamarín, con ese gran pase en profundidad a Canales que acabó en gol de Borja Iglesias. Así, en total, el portuense ha sumado, entre Liga, Copa y Liga Europa, 36 partidos (1207 minutos), con dos goles y cuatro asistencias.

"No es que lo haya pasado mal, no me he sentido satisfecho. Yo veía que merecía jugar más. Ése era mi reclamo, lo hablaba muchas veces con el míster. Ese mosqueo interior conmigo mismo. He tenido un momento de transición y tuve que aceptar que te toca jugar menos y disfrutar del fútbol con este tipo de cosas. Eso ya quedo atrás y afortunadamente la vida me ha regalado poder levantar un título con mi vida, que es el Betis. Tengo el cariño y admiración de mucha gente y eso es muy bonito", manifestaba recientemente el capitán del Betis en los medios oficiales del club verdiblanco, mostrando su confianza y agradecimiento al técnico chileno: "Cuando me planteo seguir un año más, con el primero que hablo, aparte de mi familia, es con Manuel. Le dije que quería saber su opinión. Y me dijo que para él era un aporte importante, ya sea desde el principio o de revulsivo y que tenía las puertas abiertas por si quería seguir un año más. Ver a los compañeros que te arropen así, que te quieran así es espectacular".

Palabras que reflejan esa gran conexión entre el técnico chileno y el excelente futbolista de El Puerto de Santa María, como quedó reflejada, entre otros momentos, cuando Joaquín comunicó en la fiesta por el título copero en el Benito Villamarín que iba a seguir una temporada más jugando al fútbol, recibiendo un gran abrazo de Pellegrini, que alabó al ídolo bético.

Así, y tras cumplir 600 partidos en Primera y ser el segundo jugador de la Liga en lograrlo tras Zubizarreta (suma 622), Joaquín afronta el próximo curso con la ilusión intacta, con ganas de que el Betis siga dando pasos adelante en su crecimiento y de seguir aportando cosas en el terreno de juego. Y todo muy cerca ya de cumplir 41 años, pero con un físico muy bueno que le permite disfrutar del fútbol, demostrar su categoría con el balón en el pie, con esa rosca maravillosa en sus centros, su liderazgo en el campo... En definitiva , su arte, el Duende verde.