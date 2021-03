Joaquín y su renovación: "Lo mío ahora es secundario, lo importante es acabar la temporada en Europa"

Al margen del derbi, Joaquín también se ha referido a su renovación con el Betis y a la confianza que le tiene a los dos principales rectores del Betis, Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

En cuanto al momento de sentarse a renovar, Joaquín ha dejado claro que no debe haber problemas para ellos, pero que ahora mismo lo principal es acabar la temporada en zona europea: "Me siento feliz, con fuerza y ganas. Me siento importante y eso es lo primordial. Las otras veces o la última vez que renové fue igual, esperamos al momento oportuno y se hizo. Y este año, si llega, así será, pero ahora lo importante es acabar la temporada en puestos europeos y seguir creciendo. Lo mío ahora es secundario. Como ha dicho don Ángel, es cuestión de sentarse cuando lo veamos oportuno. Yo les estoy agradecido porque siempre me han tratado muy bien, como persona y jugador, desde el primer momento que llegue aquí. Llegué hace cinco años, ya para seis, y desde el primer momento que llegué ha habido una cordialidad importante y siempre hemos remado en la misma dirección, y yo me siento muy identificados con ellos y no habrá ningún problema".

Joaquín se ve todavía jugando un tiempo más, aunque reconoce que se siente un privilegiado cuando le ovacionan en otros campos: "Me llevé ante el UCAM una ovación muy bonita y cariñosa de la gente de Murcia. Es un privilegio que en cualquier campo la gente te pegue esa ovación, es de las cosas más bonitas que me voy a llevar. Llevan despidiéndome un par de años (risas). He salido de campos como el del Barcelona, San Mamés, Mestalla… Es muy muy especial cuando se viven este tipo de momentos. Me siento un privilegiado".