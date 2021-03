El Betis ha regresado hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva, en una semana atípica por los compromisos de las selecciones nacionales, y el inicio ha dejado una escena poco habitual, con un animado diálogo entre el capitán Joaquín y Manuel Pellegrini.

No ha trascendido por ahora el motivo de esa conversación, pero a nadie le escapa que Joaquín no está del todo cómodo con su situación. Aunque el portuense ha manifestado que asume su nuevo rol, también ha señalado en más de una entrevista reciente que él sigue trabajando para ser titular. Pero desde que sufrió la Covid-19, coincidiendo con la mejoría experimentada por el Betis en 2021, Joaquín sólo ha salido una vez en el once inicial, en el duelo ante Osasuna.

Incluso el pasado viernes, el capitán fue el último cambio que introdujo Pellegrini en el terreno de juego, cuando apenas faltaban unos minutos para finalizar un encuentro que el Betis ya ganaba por 2-0. Con todo, la aportación del capitán sí ha sido importante en este 2021, con goles decisivos como los que anotó ante la Real Sociedad y el Alavés, o asistencias tanto en la Liga como en la Copa del Rey.

La sintonía entre Joaquín y Pellegrini siempre ha sido buena, desde que ambos coincidieran en el Málaga e incluso el portuense fue uno de los valedores para la llegada del chileno a Heliópolis, ya que siempre lo consideró un técnico ideal para el equipo verdiblanco.