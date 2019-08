La venta de Pau López dejó a Joel Robles como primer espada para la portería, después de que el Betis apostase por la contratación del joven Dani Martín. Y el madrileño está dispuesto a aprovechar la oportunidad que se ha presentado, como demostró el domingo ante el Raja cuando salvó al Betis de una derrota segura. "Tengo una buena ocasión por delante para asentarme", dijo el meta hace unos días y, de momento, quiere cumplir su palabra con paradas como las realizadas en Casablanca.

"Me coge esta nueva oportunidad muy bien físicamente y muy preparado. Estoy como casi cuando debuté en Primera. Me voy a dedicar a trabajar, sé en el momento que se ha dado y trataré de dar mi mejor versión para darle el mejor rendimiento posible. Tengo claro que estoy capacitado para coger la portería del Betis", aseguró el meta, que la pasada temporada se quedó a la sombra de Pau López pese a sus buenas actuaciones.

19 partidos Los que disputó Joel Robles la pasada temporada con el Betis en las tres competiciones

Tras fichar el pasado verano con la carta de libertad, Joel disputó cinco encuentros de Liga, ocho de la Copa del Rey y seis de la Liga Europa, un balance que no lo dejó del todo satisfecho pero que sí sirvió para que en el Betis se confiase en su figura para esta nueva campaña. "Estar en el banquillo no me gustaba y hablaba mucho con el entrenador (Quique Setién) para pedirle una oportunidad. Hubo un par de situaciones que no me gustaron. Se lo dije al entrenador, pensaba que podía jugar pero Quique tomaba la decisión cada jornada. Él nos lo dejó claro, que no había un portero para cada competición", aseguró Joel, que, pese a todo, siempre realizó un trabajo de equipo: "No soy problemático, siempre me gusta que todos nos llevemos bien en el vestuario. Pero al final a mí me gusta estar bien con los compañeros. No podía estar mal con el otro portero".

A sus 29 años, y tras una amplia experiencia en la Liga y en la Premier, a Joel le llega su primera oportunidad para asentarse como titular. El Betis ha apostado por el madrileño y éste quiere demostrar que está a la altura. De momento, en la pretemporada ha conseguido despejar las dudas de los más escépticos, aunque la hora de la verdad llegará con la competición.