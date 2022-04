Juanma Moreno: "Joaquín es el capitán de los capitanes, es un mito"

El Betis ha sido recibido este jueves en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, sede la presidencia de la Junta de Andalucía, en una ceremonia de recepción como campeón de la Copa del Rey.

Allí, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, mostraba la Copa que le hacía entrega el capitán del Betis, Joaquín Sánchez, al que el dirigente político ha alabado en su discurso a todos los presentes: "Quiero saludar al presidente de un club señero e histórico, Ángel Haro, y al consejo de administración. Agradecerte y animarte a que sigáis logrando victorias y éxitos que nos emocionan al conjunto de los andaluces y españoles. Enhorabuena presidente y espero que no sea el último de los éxitos y espero veros mucho por aquí. Saludar a Manuel Pellegrini. Personalmente coincidí con él, yo como aficionado del Málaga, en la única vez que el Málaga ha tenido éxitos deportivos. Nos robaron el partido en Dortmund, Joaquín. Pero Pellegrini ha demostrado que por donde pasa es capaz de sacar lo mejor en cada equipo. Lo ha hecho en una larga y exitosa carrera. Es una persona sensata, amable, educada, correcta y eso en el fútbol siempre es algo a aplaudir. Manuel quiero darte la enhorabuena y que sigas consiguiendo cosas para el Betis. Saludar por supuesto a Joaquín Sánchez, que es el capitán de los capitanes. Es una persona que yo he tenido la suerte de coincidir con él hace dos años con la Medalla de Andalucía. Se la merecía por muchas razones. Ha jugado en muchos equipos con éxito y en la selección española, pero más allá de la capacidad deportiva, Joaquín sobrepasa la proyección deportiva a la humana. Por donde pasa riega de simpatía a los aficionados. Es ya un mito. El mito de Joaquín. Va a seguir una temporada más y eso es motivo de satisfacción y orgullo para el Betis. Joaquín es buena persona, amable simpática y representa una parte de nuestros valores como andaluces. Me dio orgullo ver cómo el Rey te entregaba la Copa".

Juanma Moreno también felicitaba a la afición bética por el título de su equipo: "A toda la plantilla del Betis. Primero daros la bienvenido a la casa de todos los andaluces. En nombre de todos los andaluces daros las gracias. Gracias por habernos hecho sentirnos orgullosos de ser andaluz. Sus colores verdiblancos representan de alguna forma los colores de Andalucía. El Betis traspasa fronteras. En Catalunya es raro que no hubiera peñas béticas. El Betis es mucho Betis. Tres Copa del Rey y Joaquín lleva dos. El Betis ha conseguido algo que nos apasiona. Trasladar el entusiasmo y la alegría de los andaluces fuera de nuestras fronteras. Pocas aficiones hay como la del Betis, gane o pierda ahí está el Betis. Y además ganando en Sevilla, con ese recuperado estadio de La Cartuja. Javier Imbroda le puso empeño para que brillara ese estadio y en Sevilla nos quedan dos Copas del Rey y espero que el Betis esté en las dos próximas finales. Concluyo con algo fundamental. Felicito a la afición del Betis y a la valencianista. A pesar de haber decenas de miles de personas el ambiente fue de compañerismo y respeto. Ése es el camino a seguir. Pediros que sigáis haciendo marca Andalucia. Esto nos ayuda, demostrando que podemos estar por encima del Barça y el Madrid. Que en Andalucía seamos capaces de ganar títulos. Lo último, no nos hagáis sufrir tanto (risas). Betis, enhorabuena y a por todas. Viva el Betis".

Más breve en su discurso ha sido Joaquín: "Cuando volví sabía que iba vivir momentos bonitos. Cuando se me presentó la oportunidad de volver lo tuve claro y aquí está el premio. Esto significa un paso adelante. Esto es de los béticos y creo que quedan muchas cosas por venir y ojalá nos veamos más a menudo. Muchas gracias y viva el Betis".