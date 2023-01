Júnior, otra alternativa presente en la baraja del Betis

El Betis y el Aston Villa tienen más que acordado el traspaso de Álex Moreno al club de Birmingham por unos 15 millones de euros (variables incluidas). De hecho, se espera que el lateral pueda pasar este miércoles el reconocimiento médico para que convertirse en nuevo jugador del conjunto dirigido por Unai Emery, seguramente por las próximas tres temporadas, de ahí que los verdiblancos estén metidos de lleno en el mercado en busca de un recambio para el todavía jugador bético y una de las opciones que ha tanteado la dirección deportiva es la de Júnior Firpo.

El Betis ha sondeado al actual jugador del Leeds, que tampoco sería reacio a una vuelta, pero su salida del equipo inglés no resultaría fácil y complicaría la posible operación. El dominicano no está teniendo demasiado protagosnismo en su equipo, con apenas 114 minutos de juego en lo que va de temporada en la Premier, pero a pesar de ello el Leeds no tendría la intención si no es por una elevada cantidad de dejar marchar, al menos de momento, a su lateral.

La marcha de Álex Moreno está a falta únicamente de pasar el reconocimiento médico

El nombre de Júnior Firpo se encuentra presente en la dirección deportiva bética como alternativa, sumándose a otras opciones que también son muy del gusto de un Betis que trabaja bajo la fórmula de las cesiones ante los problemas que se está encontrando a nivel económico para jugadores como Fran García y Akieme, que llevan mucho tiempo colocado en las primeras opciones de la lista como posibles recambios de Álex Moreno.

En la misma también se encuentran otros nombres ofrecidos, como Matías Viña, lateral uruguayo de la Roma que apenas está teniendo protagonismo a las órdenes de Mourinho. Y todo ello sin obviar otras posibilidades que Antonio Cordón analiza dentro del frenesí que se vive en Heliópolis para encontrar un sustituto de Álex Moreno.