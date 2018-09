Continuidad a la ascensión

Nueva cita del Betis ante su gente en la tarde noche en Heliópolis, donde el conjunto dirigido por Quique Setién recibe al Leganés con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita dar continuidad a su ascensión en la tabla, después del punto de inflexión que supuso la victoria del pasado jueves en Montilivi.

Los verdiblancos, con cinco jornadas seguidas sin perder (dos victorias y tres empates), tienen ante sí una buena oportunidad para dar otro pasito importante hacia delante en la lucha por irse posicionando bien en la cabeza del pelotón de equipos que luchan en la zona noble de una Liga que pinta, de momento, rarita. Y una buena ocasión, también, para que la tranquilidad siga asomando por la Palmera, tras el capítulo vivido en la última cita en casa ante el Athletic, aunque la asistencia de Francis en el gol de Loren al Girona debe haber dotado de tranquilidad a un conjunto verdiblanco que una vez más seguirá contando con el apoyo de una afición que sigue creyendo en unBetis con mimbres más que suficientes para soñar.

Futbolistas como William Carvalho y Lo Celso podrían aparecer en el equipo titular para dar descanso a Guardado

Y para seguir alimentando la ilusión, el Betis tendrá que demostrar su superioridad ante un incómodo Leganés que llega con la moral altísima después de vencer (2-1) al Barcelona en la jornada intersemanal, y que de la mano de Mauricio Pellegrino está asumiendo con el paso de la jornadas el sello de equipo rocoso que el técnico argentino suele imprimir a sus equipos. De hecho, en la última visita de Pellegrino al Benito Villamarín, con el Alavés en el curso 2016-17, su equipo salió victorioso (1-4). Un motivo más que resalta la importancia que para el conjunto heliopolitano tiene el partido ante los pepineros, donde Setién seguirá con las rotaciones.

Así, en el centro del campo bético es donde se espera que haya cambios con respecto al once del choque ante el Girona, ya que podría entrar de inicio William Carvalho, con Lo Celso y Joaquín, más Canales y Loren, descansando Guardado. En la zaga, todo apunta a que los tres centrales habituales seguirán siendo Mandi, Bartra y Sidnei, con la duda de si Francis y Júnior estarán en los costados o entrarán Barragán y Tello, o sólo uno, teniendo en cuenta el duelo europeo del jueves ante el Dudelange. Muchas variantes para Setién en un Betis que tendrá delante a un Leganés que, a priori, todo hace indicar le cederá la pelota para intentar crear peligro al contragolpe.

Los blanquiazules cederán el balón a un Betis que debe mostrarse vertical y veloz a la hora de moverlo para hacer daño

Pellegrino también realizará modificaciones en el once con respecto al que dispuso ante el Barcelona. Pichu Cuéllar seguirá en la portería, pero en defensa Siovas, que no jugó en Butarque el pasado miércoles debido a un proceso febril, no se ha entrenado en la previa y es baja casi segura. Lo mismo sucede con los lesionados Szymanowski y José Arnaiz. Por contra, el preparador blanquiazul podría recuperar a los defensas Ezequiel Muñoz y Kenneth Omeruo, al centrocampista Recio y al delantero argentino Guido Carrillo después de que todos trabajaran ayer con total normalidad.

Una de las claves del encuentro estará en el centro del campo, donde el Leganés tiene a un futbolista fijo para Pellegrino que es pieza básica en su esquema de juego, el ex bético Rubén Pérez. Si juega acompañado por Recio, más la ayuda de Sabin Merino en la media punta, la medular del equipo madrileño será férrea, con el fin de aprovechar la velocidad de hombres como El Zhar y las subidas por la izquierda de Jonathan Silva para poner centros a Guido Carrillo, la gran apuesta ofensiva del Leganés para esta campaña. Futbolistas importantes a los que el Betis deberá vigilar para lograr el objetivo de sumar tres nuevos puntos para continuar con su ascensión.