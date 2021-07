Tras cinco temporadas en el Betis, Aissa Mandi no aceptó la propuesta de renovación presentada por el club para marcharse al Villarreal. "No era fácil firmar por otro club durante la temporada, pero cuando te llama el Villarreal no hay que pensar mucho. Quiero regularidad y estar todos los años jugando en Europa. Cuando me lo dijo mi representante, no me lo pensé y se hizo todo muy rápidamente", ha indicado el franco-argelino durante su presentación con el conjunto castellonense.

"Pau Torres, Albiol, Funes Mori y Foyth lo hicieron muy bien el año pasado. Cuando vienes a un gran club hay que pelear por un puesto y el Villarreal lo es. Ya sabía que iba a tener que luchar por jugar antes de venir", ha señalado el central, que también ha tenido palabras de agradecimiento para el Betis: "Me quedo con todas las cosas buenas que viví, personal y deportivamente. Mi etapa en el Betis fue increíble y aprendí mucho. Ese club y esa ciudad estarán en mi corazón toda la vida".

Mandi también ha apuntado que sus objetivos individuales en el Villarreal pasan por "jugar el máximo de partidos al mejor nivel posible", a pesar de que es consciente de la gran competencia interna que tendrá.

El defensa argelino señaló a la Supercopa de Europa como primer objetivo y destacó que tienen siete partidos amistosos para prepararlo. "Es un título importante y vamos a prepararnos para ganar. Hay muchos partidos en pretemporada y eso es bueno. Voy a aprender a jugar con mis compañeros antes de este partido tan especial", indicó.

En el acto, el vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, dijo que esperan que tenga "cuatro años con prórroga y penaltis con nosotros, porque que estés muchos años más aquí será una buena noticia para ambas partes". "Sabemos que tienes entrega y profesionalidad y queremos que nos ayudes a seguir por este camino", dijo Llaneza sobre el nuevo fichaje del Villarreal.