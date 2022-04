Álex Moreno: "Muy contento por volver, marcar, asistir y ganar"

Junto a Juanmi, otro protagonista en el Betis ha sido Álex Moreno, que en los medios oficiales del club verdiblanco ha analizado su actuación.

Vuelta

"Se me ha hecho un poco larga la lesión. Se decidió dar un poco más de tiempo, pero contento por la vuelta, el gol, la asistencia y que el equipo ganara. Seguimos arriba. Hay que seguir en esta dinámica".

Golazo

"He visto la contra y me he ido al área. Estaba solo y eso son momentos que te da tiempo a pensar. Contento por ese gol, la asistencia y le dedico el gol a mi hermano. Contento a nivel personal".

Juego

"Sabemos que hay piezas fundamentales en este equipo, pero salga quien salga lo va a dar todo. Hay que seguir en esta línea, vienen partidos complicados y hay que sumar puntos".

Europa

"Son partidos complicados. El Villareal pierde con los de abajo. Al final nosotros tenemos que depender de nosotros y trabajar bien toda la semana. Hemos hecho un buen trabajo en defensa".

Abril

"Es muy importante la senda de la victoria, que cuando llegue la final de Copa estemos con buenas sensaciones. Faltan jugadores importantes, pero sacamos el partido adelante muy cómodo. Creo que la victoria de hoy ha sido muy merecida".