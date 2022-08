El Betis, contra Osasuna y las circunstancias

Tercera jornada de Liga: 26 de agosto. Menos de una semana para que cierre el mercado y el Betis de Manuel Pellegrini, la cara más visible del club, la voz que sale al paso para explicar un lío del que no tiene culpa alguna, afronta otro partido, contra Osasuna (22:00) con el objetivo de que sólo se hable de fútbol. Del que hace su equipo, que ilusiona en el césped con resultados y juego, para que se olviden, por un momento al menos, esas penurias por las que la entidad está siendo protagonista.

Pellegrini sólo quiere hablar de fútbol, pero su trabajo depende de lo que pase en los despachos. Al menos, el técnico chileno ha recuperado efectivos, algunos importantes como Canales o Luiz Felipe, que podría debutar, y otros que darán empaque al banquillo como Víctor Ruiz y Sabaly. Montoya sigue en el dique seco. Dos semanas más, mientras que el renovado Camarasa sigue con un plan individualizado.

La duda está en los no inscritos. Todos están en la concentración con el grupo por si hay novedades antes del partido, aunque, dada la situación, aun entrando en la lista no parece lógico ni justo que salgan en el once inicial.

Una máxima dice que lo que funciona no se toca. Pero lo que le funciona a Pellegrini es tocar el once inicial, rotar para tener metidos a todos los futbolistas en el ajo y eso no lo ha podido hacer en las dos primeras citas. Ahora puede mover un poco el árbol con Canales, que acaba de salir de una lesión muscular y el técnico aún aboga por la cautela –"hay que ver para cuántos minutos está"– y Luiz Felipe, que tras cumplir con la sanción que arrastraba de Italia ya está disponible. Quizá es el central la gran incógnita, ya que es un fichaje de este verano y toca ver si se imponen los roles o el rendimiento que ha dado Édgar en los dos primeros encuentros, bien al corte y seguro en los balones aéreos. La actuación del canterano es un ejemplo de la optimización de la plantilla que está haciendo Pellegrini, que ya tuvo que reinventar a Aitor Ruibal para cubrir el lateral derecho, ante las ausencias de Montoya y Sabaly, ya recuperado, y el deseo sin cumplir del regreso de Héctor Bellerín.

Enfrente aparece el Osasuna, uno de los cuatro equipos que ha hecho pleno y el primero de ellos a los que el Betis se medirá de forma consecutiva, ya que la próxima semana visita al Real Madrid en su primer partido del curso en el Santiago Bernabéu y después recibirá al Villarreal.

El conjunto navarro ha arrancado el campeonato jugando con una gran intensidad. Eso sí, sus dos triunfos han sido en su estadio y de los cuatro goles que lleva tres fueron de penalti. Atrás se está mostrando como un conjunto muy sólido liderado por David García y Unai García en el centro de la zaga. Aridane no tuvo su mejor preparación y ha comenzado la temporada desde el banquillo. Otra de las notas destacadas ha sido la participación de Juan Cruz en el costado izquierdo y la presentación estelar de Aimar Oroz.

Frenar el ímpetu del Osasuna, un conjunto alegre en su campo pero que dará un paso atrás a domicilio, mantener el control del balón y el idilio con el gol de la pareja de moda, Juanmi y Borja Iglesias, serán algunas de las claves para hacer el 3/3 en triunfos, sumar el 9/9 puntos y pasar una página más sobre el césped a la espera de que en los próximos días, hasta el 1 de septiembre a las 23:39, se resuelva el guirigay de las inscripciones y se hable ya sólo de fútbol para que el Betis tenga que enfrentarse sólo con los rivales y no también contra sí mismo y las circunstancias.