El Betis presenta el partido inclusivo en World Football Summit

El Betis realizará en el Estadio Benito Villamarín el partido más inclusivo del mundo, una iniciativa que pretende reunir a aficionados de todo el mundo con diversidad funcional para visibilizar y reivindicar que todas las personas puedan disfrutar por igual de un partido de fútbol.

Esta cita histórica tendrá lugar en la segunda mitad de febrero, en la jornada 22 de la Liga, correspondiente al encuentro entre el Betis y el Valladolid. Para la puesta en marcha de esta iniciativa el club verdiblanco se ha unido a Integrated Dreams, ONG con sede en Lisboa que tiene la misión de aumentar la representación de las personas con discapacidad en el mundo del deporte a través de la inclusión, el desarrollo y la educación.

World Football Summit ha sido el escenario este miércoles de la presentación del partido más inclusivo del mundo. La iniciativa ha sido presentada por Ramón Alarcón, director general de Negocio del Betis; Jose Soares, fundador de Integrated Dreams, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en la ponencia 'El Real Betis y la ciudad de Sevilla unidos por la discapacidad: objetivo Betis-Valladolid, un reto inclusivo'.

Alarcón destacó la importancia de dar visibilidad a la discapacidad y a la mejora de la accesibilidad en los estadios, "Hay mucho que mejorar en cuanto a barreras arquitectónicas. El Real Betis está trabajando en ello y además está creando nuevos servicios para la mejora de la experiencia durante los días de partido de los aficionados con diversidad funcional. La intención de este partido es batir el récord de personas con discapacidad en las gradas del Benito Villamarín y darle toda la visibilidad del mundo a este colectivo y a la necesidad de ofrecer el espectáculo del fútbol de manera 100% accesible", aseguró el director de Negocio del club verdiblanco durante la presentación del partido.

Por su parte, Jose Soares, fundador de Integrated Dreams, agradeció al Betis su implicación en esta iniciativa y definió al club verdiblanco como el equipo de fútbol de la Liga más comprometido con las personas con discapacidad.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, aseguró que los equipos de fútbol "no pueden estar al margen de asuntos como la sostenibilidad o la accesibilidad. El Real Betis será un ejemplo con la celebración de este partido un éxito y demostrará que Sevilla es una ciudad muy solidaria. La pasión del fútbol no se le puede robar a una persona con discapacidad".

A la presentación del partido más inclusivo del mundo acudió en representación de LaLiga José Guerra, Director de Operaciones de LaLiga.

Entre las acciones que se organizarán en este partido se encuentra una marcha por la inclusión para visibilizar a las personas con discapacidad, que consistirá en un pequeño paseo de los aficionados con diversidad funcional hasta el estadio, la presentación del Real Betis Genuine en el Benito Villamarín, la realización de encuestas para la mejora de la experiencia y la accesibilidad en el estadio verdiblanco los días de partido y numerosas acciones más.

Pero este partido también quiere batir récords, acogiendo en las gradas del Estadio al mayor número de público con diversidad funcional, un hecho que puede convertirse en un hito mundial en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad en el deporte.

El Real Betis está trabajando para la mejora de la experiencia de sus aficionados los días de partido. De esta manera, la entidad cuenta con un cuerpo de voluntarios específico que se encarga de realizar el servicio 'Te acompañamos a tu asiento' que consiste en ayudar a acceder a su localidad a las personas con discapacidad o dificultades de movilidad. Además, la entidad también cuenta con ticketing accesible para las entradas de personas en sillas de ruedas. También a final de la temporada pasada, el Betis puso también a disposición de sus aficionados los días de partido unos paquetes sensoriales para las personas con autismo, convirtiéndose en el primer equipo de la Liga en poner en marcha esta iniciativa.

Integrated Dreams

Integrated Dreams Association (ID) es una ONG fundada en 2017, con sede en Lisboa, Portugal, y la misión de aumentar la representación de las personas con discapacidad en el mundo del deporte a través de la inclusión, el desarrollo y la educación. Como tal, la organización comenzó con un programa de formación diseñado específicamente para promover la empleabilidad, el emprendimiento y la creación de redes de personas con discapacidad en el mundo del deporte, el Football For All Leadership Programme (FFALP). Este proyecto lleva ya 3 ediciones de éxito, donde apoyaron a personas con discapacidad de 20 países diferentes y cuenta con la colaboración de socios de referencia como la FIFA o el Centre for Access to Football in Europe. Siguiendo su misión inclusiva, también se han asociado con World Football Summit para lanzar el premio Football Without Limits y celebrar los proyectos más destacados relacionados con el fútbol y la discapacidad en todo el mundo.

World football summit: where the football industry meets

World Football Summit es el punto de encuentro de los líderes de la industria del fútbol, donde se debate y se construye el futuro de este deporte. Nuestra plataforma ha pasado de ser una reunión anual centrada en el mercado europeo, a una creciente serie de eventos que abarcan los retos y las oportunidades de las diferentes regiones y sectores de esta próspera industria. WFS está impulsado por una comunidad global de profesionales influyentes que comparten una pasión única por el negocio del deporte y una misión para suscitar el debate, compartir conocimientos y promover la innovación que impulse el progreso del deporte y de la industria del fútbol.